“Sul Def non è previsto che ci sia nessuna indicazione specifica di spese militari o di altre spese. Il Def è un documento complessivo”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza nella sede della stampa estera rispondendo a una domanda sui prossimi aumenti delle spese per la difesa. Sul consenso in merito alle spese militari all’interno della maggioranza, il premier ha proseguito: “A oggi direi che non c’è nessun problema, l’impegno dell’Italia a spendere il 2% del Pil per investimenti nella difesa è stato preso nel 2014 ed è stato ribadito da tutti i governi”. Quindi parlando dell’incontro con Giuseppe Conte, avvenuto ieri, Draghi ha aggiunto: “Chiedeva un allungamento dell’obiettivo al 2030, ma io ho detto ‘no si fa quel che ha deciso il ministro Guerini’, che ha proposto e deciso che la data fosse il 2028. Poi è uscito un comunicato che diceva che quella era proprio la richiesta di coloro che volevano ridurre le spese militari, quindi non c’è disaccordo”.