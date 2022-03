Schianto contro il muro in un tratto in cui correva a 250 chilometri orari per il pilota della Haas Mick Schumacher durante le prove del Gp dell’Arabia Saudita. Dopo l’incidente ci sono stati momenti di grande apprensione perché non si sono sentite comunicazioni radio da parte del figlio del 7 volte iridato Michael Schumacher. Le prove sono state sospese. Il pilota, dopo il violento impatto con le barriere, in realtà è rimasto sempre cosciente – come ha fatto sapere la sua scuderia – ed è stato trasportato al centro medico della pista.