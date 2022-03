Un aereo di linea della compagnia China Eastern è precipitato con 132 persone a bordo schiantandosi in una zona boscosa nella provincia meridionale del Guangxi. I media ufficiali cinesi scrivono che “non è ancora chiaro se ci siano o no vittime” tra quelle che viaggiavano sul Boieng 737 partito da Kunming ed era diretto a Guangzhou, ma dalle immagini che stanno circolando sui canali social sembra che il bilancio possa essere elevato. Si vedono infatti i pezzi del velivolo sparsi in una zona di montagna, mentre sul luogo esatto dello schianto è divampato un incendio che si sta allargando a tutta la foresta. Le informazioni sono state confermate anche dalle autorità di Pechino.