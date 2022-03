La curva dei nuovi casi che cresce prepotentemente per la seconda settimana consecutiva e quelle di ricoverati e decessi che arrestano la loro discesa. La diffusione di Sars-Cov-2 si avvia verso una nuova ondata, che secondo gli esperti potrebbe raggiungere di nuovo i 150mila positivi ogni giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati 60.415 e si sono contati altri 93 morti. Mentre il saldo ingressi-uscite dai reparti Covid fa segnare +111 posti letto occupati, mentre nelle terapie intensive il calo è di 4 assistiti in un giorno da 29 ingressi.

Il raffronto settimanale restituisce la fotografia dell’inversione di tendenza, già iniziata nei precedenti sette giorni. E proprio rispetto a questi, da lunedì ad oggi, si è registrato un nuovo aumento. Le diagnosi sono passate da 340.825 a 477.340, mentre gli ingressi in terapia intensiva sono ormai stabilizzati (da 292 a 297) come anche i decessi (981-917). Si registra invece un cambio netto sul fronte della pressione ospedaliera: tra il 7 e il 13 marzo i ricoverati nei reparti Covid erano diminuiti di 588 unità, mentre dal 14 ad oggi si è registrato un aumento di 190.

Ad oggi i Covid positivi ricoverati sono 8.430 e altri 467 vengono assistiti in rianimazione. Il totale degli attualmente positivi è pari 1.172.824 persone, di cui 1.163.927 in isolamento domiciliare. Da inizio pandemia le diagnosi accertate sono state 13.861.743: in 12.531.134 sono guariti o sono stati dimessi, mentre 157.785 persone sono decedute. Il Lazio con 7.413 nuovi casi nelle ultime 24 ore è la regione a far registrare la crescita più importante, seguito dalla Campania (7.130). Oltre mille diagnosi anche in Puglia (6.464), Lombardia (6.371), Sicilia (4.777), Toscana (4.577), Veneto (4.656), Emilia Romagna (3.896), Marche (2.396), Calabria (2.197), Umbria (1.907), Piemonte (1.627), Sardegna (1.411) e Liguria (1.138).