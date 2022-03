Circa un mese fa Silvio Berlusconi aveva rotto il silenzio sulle presunte e imminenti nozze con la compagna Marta Fascina: “Il nostro amore non ha bisogno di essere formalizzato”. Poi il leader di Forza Italia aveva precisato: “Stiamo progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”. Adesso, a fornire dettagli sull’organizzazione, ci pensa il Corriere. Come anticipato da diversi rumors, l’evento dovrebbe avere luogo sabato 19 marzo, a Lesmo, nella Villa Gernetto, sede anche dell’Università della Libertà e dei ritiri pre-partita del Monza. Una “festa dell’amore”, un “matrimonio simbolico” che pare abbia fatto storcere il naso alle persone più vicine al Cavaliere, contrari ad un festeggiamento (senza valore giuridico) in un momento così delicato a livello geopolitico.

Sembrerebbe che alla fine Berlusconi si fosse convinto a rinunciare alla ‘celebrazione dell’idillio’ ma la fidanzata (32 anni) è stata irremovibile: il matrimonio simbolico ‘s’ha da fare’. Il compromesso potrebbe essere quello di una cerimonia non troppo sfarzosa. Circa 50-60 invitati: i figli (non tutti, qualcuno avrebbe “impegni precedenti”), i nipoti, la famiglia della sposa e ancora altri ospiti, tra cui: Confalonieri, Galliani, Letta, Licia Ronzulli, Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Paolo Barelli e Valentino Valentini. Alleati e ministri non presenti. Chi Magazine parrebbe accredidato a realizzare un servizio con scatti inediti. La senatrice di FI Ronzulli si occuperà invece di “officiare” la cerimonia. Poi si leggeranno le reciproche promesse d’amore, lo scambio dei doni e le fedi. Gli altri dettagli, al momento, non sono noti. È probabile che si scoprirà qualcosa di più nelle prossime ore. E sabato stesso.