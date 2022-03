“L’esercito russo conosce la localizzazione dei mercenari stranieri in Ucraina e condurrà raid chirurgici contro di loro”. La minaccia arriva dal ministro della Difesa russo Shoigu a commento dell’attacco missilistico russo di lunedì all’International Center for Peacekeeping and Security di Yavoriv, base militare ucraina vicina al confine con la Polonia e a 30 chilometri da […]

Sempre premesso che Putin è il nuovo Hitler, per giunta con le metastasi al cervello; premesso che in Ucraina non esistono più nazisti da quando i nostri giornaloni hanno rimosso gli articoli sulle svastiche del battaglione Azov e simili opere pie; premesso che le bombe al fosforo fanno male se le usano i russi, mentre […]

Metano liquido Sui galleggianti o a terra: la corsa ai rigassificatori Un rigassificatore galleggiante che trasformi il gnl, sostanzialmente il gas in forma liquida, in metano utilizzabile e che lo faccia in mezzo al mare perché più semplice da costruire, più veloce e anche meno costoso: nelle ultime settimane, il governo non ha fatto mistero di averlo come priorità. Secondo il ministro della Transizione Ecologica, Roberto […] Di Giacomo Salvini

La truffa Pass senza vax: arrestato il medico di Pippo Franco Covid-19 – Il dottor Aveni accusato di aver registrato 13 pazienti nell’elenco vaccinati Asl Roma 2 senza aver somministrato la dose Di Vincenzo Bisbiglia

Londra, colpo di scena La Corte Suprema non riesaminerà il caso: Assange a un passo dall’estradizione in Usa Julian Assange potrebbe molto presto essere estradato negli Stati Uniti. La Corte Suprema di Londra ha infatti negato agli avvocati del fondatore di WikiLeaks la possibilità di presentare ricorso alla sentenza di Appello che, il 10 dicembre, aveva spalancato la strada della consegna del giornalista agli Usa. I giudici si sono rifiutati di riesaminare il […] Di Stefano Baudino

Fenomeni “Il Rock non muore mai”: 80enni alla riscossa dei live Dagli Stones a McCartney, dagli Who a Santana, i vecchietti si lanciano in tour e concerti (gli ultimi?), sfidando virus, crisi energetiche, guerre e artrosi Di Stefano Mannucci

Andando a sbattere C’è la guerra, ma Bruxelles chiede di “ridurre il debito” Eurogruppo – La recessione in arrivo pareva aver archiviato il ritorno dei vincoli di bilancio, ma non è così: dopo la Bce, altro pizzino dei falchi Di Marco Palombi

Finanziamento illecito Centemero condannato a 8 mesi: i soldi dati da Esselunga a ‘Più Voci’ andarono alla Lega E tre. Dopo i contabili della Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, condannati in primo grado per il peculato della fondazione regionale Lombardia Film Commission, ieri il Tribunale di Milano ha condannato a 8 mesi (pena sospesa e non menzione nel casellario) il tesoriere del Carroccio, Giulio Centemero, per finanziamento illecito ai partiti. Il […] Di Davide Milosa

Tribunale di Milano Turbativa d’asta, Garavaglia assolto anche in appello Il primo tempo del Lega day giudiziario (il secondo riguarderà la condanna del tesoriere Centemero) si è concluso ieri mattina presto quando la Corte d’Appello di Milano ha confermato l’assoluzione per il ministro del Turismo ed esponente leghista Massimo Garavaglia, già assolto “per non aver commesso il fatto” nel luglio 2019 in primo grado dall’accusa […] Di RQuotidiano

Il parere dei membri “Csm, la riforma non tocca sistema delle correnti” Prima ha bocciato la riforma penale. Ora il Consiglio superiore della magistratura sottolinea con la penna rossa anche la proposta di riforma dello stesso Csm avanzata da Marta Cartabia. Il parere licenziato ieri dalla Sesta commissione e che il Fatto ha potuto visionare, sarà votato dal prossimo plenum. Le “criticità” cominciano dal sistema elettorale maggioritario […] Di Antonella Mascali

Lui: “Io provai a salvarla” Naima uccisa in casa. Indagato il marito Sarà eseguitadomani l’autopsia su Naima Zahir, 45enne marocchina trovata morta nella sua casa a Lentini. Lo ha disposto la Procura di Siracusa che, come atto dovuto per eseguire un atto irripetibile, ha indagato per omicidio volontario il marito della vittima, un italiano di 45 anni. Dall’esame potrebbero emergere elementi determinanti sulla dinamica della morte della […] Di RQuotidiano

Roma, il giudice del lavoro ‘Taglio ai Tgr, dalla Rai condotta antisindacale’ I verticidi viale Mazzini condannati per comportamento antisindacale per il taglio dell’edizione notturna del tg regionale. Secondo il Tribunale civile di Roma, prima di prendere tale decisione la Rai avrebbe dovuto avviare a una consultazione col sindacato. La vicenda risale a novembre quando l’ad Rai Carlo Fuortes avverte il Cda della decisione di tagliare il […] Di Gi.Ros.

Indaga la procura Novara, morta a 15 anni sbalzata dal “Tagadà”: chiuso il luna park Si è svoltoieri il sopralluogo del pm Paolo Verri al luna park di Galliate (Novara) in cui sabato sera è caduta da una giostra la quindicenne Ludovica Visceglia, morta poi in ospedale per le ferite riportate. Due gli indagati, il proprietario della giostra e il figlio 17enne, che sembra stesse manovrando la giostra al momento […] Di RQuotidiano

Lo Stato della ricerca e l’accesso ai fondi pubblici Ecco come l’Università si autovaluta: senza trucchi Come va la ricerca italiana, come viene valutata, come si distribuiscono i fondi pubblici? Il Fatto Quotidiano se n’era occupato nel 2017 a proposito del rapporto sulla valutazione della qualità della ricerca di atenei ed enti di ricerca (VQR) redatto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Nel titolo in prima pagina […] Di RQuotidiano

Caro-carburanti Benzina, la Procura indaga sui rincari “non giustificati” L’aumento di 50 centesimi al litro del prezzo del carburante registrato nelle ultime tre settimane “è una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”. Le parole pronunciate sabato da Roberto Cingolani non sono rimaste lettera morta. La Procura di Roma ieri mattina ha annunciato l’apertura di un fascicolo d’inchiesta a modello 45 (senza […] Di Vincenzo Bisbiglia e Patrizia De Rubertis

Denuncia del “Fatto” La Difesa toglie il nome di Balbo dall’aereo di Stato Nessun ministro o presidente volerà su un aereo di Stato che porta il nome di Italo Balbo. Dopo l’articolo del Fatto – che sabato ha denunciato l’intitolazione al gerarca fascista di uno degli Airbus del 31esimo stormo dell’aeronautica su cui viaggiano le più alte cariche dello Stato – il ministero della Difesa ha deciso di […] Di RQuotidiano

Nato secret ceduti ai russi Biot, parte il processo. “Sentite anche Belloni” Ci sono anche la direttrice generale del Dis, Elisabetta Belloni, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il capo di Stato maggiore, Giuseppe Cavo Dragone, nella lista testi presentata al Tribunale militare di Roma dalla difesa di Walter Biot, l’ufficiale di Marina a processo, accusato di aver ceduto a un diplomatico russo dei documenti coperti […] Di RQuotidiano

Il fronte interno Legge su “fosse comuni”. Putin ha previsto i morti Fosse lunghe 20 metri, larghe 3 e alte 2,3, su superfici che arrivano a 40 ettari. Saranno scavate da bulldozer “con una produttività media di 80 metri cubi l’ora”. Le salme devono essere seppellite “a una distanza di un metro e mezzo”. I funzionari dell’Agenzia federale per regolamentazione tecnica e la metrologia di Mosca hanno […] Di Thomas Mackinson

La donna di Mariupol Quella barella come un catafalco: la mamma incinta non ce l’ha fatta L’effetto della terrificante esplosione missilistica che la settimana scorsa ha distrutto l’ospedale pediatrico di Mariupol rimarrà per sempre negli occhi del mondo attraverso la fotografia di una giovane donna incinta all’ultimo mese di gravidanza, mentre cerca di proteggere il figlio tenendo la mano sul ventre, appena sopra il bacino insanguinato. Ora che l’Associated Press ha […] Di Roberta Zunini

Il dossier – Veline e bugie Le opposte fake news a colpi di video e foto La battaglia combattuta sui media. Dalle bombe negate al “vero” numero di morti, da Chernobyl fino a Mariupol: la prima trincea è fatta di immagini e informazioni Di Michela A. G. Iaccarino

Pandemia Seimila casi in due giorni. La Cina chiude come nel 2020 Meno di seimila casi Covid in due giorni a noi sembrerebbero una buona notizia, ma in Cina – nonostante un miliardo e mezzo di abitanti – la pensano diversamente. E così, dopo l’hub tecnologico della città di Shenzhen (17 milioni di abitanti), la Cina mette in lockdown l’intera provincia di Jilin e i suoi 24 […] Di RQuotidiano

La guerra in Ucraina Israele, la partita dell’incubo bomba La mediazione di Bennett – Il primo ministro può dare sostegno a Putin in cambio dell’abbandono del supporto all’Iran; e a Zelensky per la messa in sicurezza di Kiev. Mossa rischiosa. Di chi però ha tutte le carte del mazzo Di Fabio Mini

Fenomeni “Il Rock non muore mai”: 80enni alla riscossa dei live Dagli Stones a McCartney, dagli Who a Santana, i vecchietti si lanciano in tour e concerti (gli ultimi?), sfidando virus, crisi energetiche, guerre e artrosi Di Stefano Mannucci

Masterizzati – Nove canzoni più un Ep “Giuramenti” da Ministri sempre fedeli a se stessi: “Con la coerenza, i nostri Iban ci hanno rimesso” Fabrizio De André sosteneva che i musicisti e i cantautori, insomma gli artisti in generale, sono “venditori. Bisogna vedere se siamo abbastanza onesti da vendere carne fresca oppure carne marcia”. Volendo arrivare al successo, l’esempio dei Måneskin, per una band come i Ministri, è il più illuminante, ma per il gruppo lombardo, la fama e […] Di Pasquale Rinaldis