Violenti scontri nella notte tra manifestanti e polizia nell’isola francese di Ajaccio, dove da giorni i nazionalisti stanno protestando contro l’aggressione in carcere che ha ridotto in fin di vita il militante Yvan Colonna. Ricoverato in gravissime condizioni, Colonna sconta l’ergastolo per l’omicidio, nel 1998 ad Ajaccio, del prefetto Claude Erignac. Ad aggredirlo, e tentare di strangolarlo, è stato Franck Elong Abe, 35 anni, islamista radicale che sconta diverse pene e che lo avrebbe preso di mira dopo aver udito espressioni ritenute blasfeme da Colonna. Centinaia di attivisti si sono radunati ieri sera per manifestare solidarietà a Colonna, sono stati appiccati incendi e un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione nel palazzo di Giustizia. Alcuni hanno poi sfondato con un miniescavatore lo sportello bancomat del Crédit Agricole