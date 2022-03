La Kyiv-Classic Symphony Orchestra si è riunita in piazza Maidan a Kiev davanti a una piccola folla per suonare l’inno nazionale. L’orchestra ha anche suonato un estratto dall’Ode alla gioia di Beethoven, su cui si basa l’inno dell’Unione europea. Un cenno al desiderio del governo ucraino di avvicinarsi all’Europa e allontanarsi dall’orbita della Russia. Decine di persone, alcune delle quali sventolavano bandiere ucraine, si sono radunate per guardare la performance. Le forze russe stanno avanzando verso la capitale da diverse direzioni, sebbene i pesanti combattimenti nelle aree circostanti abbiano rallentato la loro avanzata.