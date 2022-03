Il 2 marzo, Vladimir Putin ha divulgato il suo primo bilancio delle vittime di guerra: i soldati russi rimasti uccisi nell’invasione dell’Ucraina si stimava fossero 498, i feriti 1.597. Nella giornata di ieri, il Pentagono ha fatto sapere tramite il tenente generale Scott Berrier, direttore della Defence Intelligence Agency, che i soldati russi che hanno perso la vita nella guerra – stando alle autorità americane – sarebbero tra i 2.000 e i 4.000. Ancora, oggi autorità ucraine stimano che dal 24 febbraio siano state oltre 12.000 perdite tra le file dei soldati russi.

È difficile fare il calcolo delle perdite sul fronte di Mosca, anche perché le autorità russe stanno tentando di celarlo: dall’inizio della guerra sono nate diverse associazioni che rappresentano le famiglie i cui figli, fratelli, mariti sono in guerra. Tra le varie organizzazioni nate, sicuramente la maggiore eco mediatica è stato ottenuta dal Soldiers’ Mothers Committee, il Comitato delle madri dei soldati russi. Svetlana Golub, una delle referenti, ha raccontato al Guardian che l’associazione era nata come istituito per promuovere i diritti dei militari ma, non appena è scoppiata la guerra in Ucraina, il comitato è diventato un contatto chiave a cui rivolgersi per le famiglie dei soldati: l’organizzazione utilizza un database con cui, inviando richieste ai funzionari, riesce a localizzare i soldati.

“È pazzesco” ha detto Golub al Guardian. “Stiamo ricevendo centinaia e centinaia di chiamate. Un mare di lacrime. Madri, padri, fratelli, sorelle, mogli non hanno ricevuto, dall’inizio della guerra, sino ad oggi alcuna informazione sul coinvolgimento dei loro cari nel conflitto”. E ha aggiunto che molti dei militari coinvolti non erano preparati per la guerra e che accade che siano chiamati al fronte soldati di leva e che vengano costretti a combattere.

Molti dei militari russi, secondo più fonti, sarebbero stati mandati in missione ignari che si trattasse di una guerra: sempre al Guardian Rob Lee, esperto militare russo ed ex marine statunitense, ha dichiarato che molti soldati mandati a combattere non solo si trovavano completamente impreparati ad affrontare una guerra, ma che erano completamente ignari della missione. Il Comitato delle madri dei soldati russi ha denunciato come i militari di leva siano stati spediti al fronte con l’inganno oppure con la forza: a molti di loro sarebbe stato chiesto di firmare un documento che modificava il loro status da “coscritto” a “militare professionista” e chi si rifiutava veniva picchiato oppure messo in isolamento. Altri sarebbero stati mandati in guerra senza saperlo.

Il Comitato delle madri dei soldati russi, assieme ad altre organizzazione che si prendono cura delle famiglie dei militari, rispondono presumibilmente ad un’esigenza del paese, spaventato per i propri militari: tanto che il presidente russo Putin ha rilasciato una dichiarazione lo scorso 7 marzo, in cui annunciava che solo i soldati professionisti stavano partecipando alle operazioni militari – perché in Russia l’invasione dell’Ucraina non può essere definita “guerra”, ma viene chiamata “operazione militare” – e non i riservisti, i sostituti o i militari di leva.

L’annuncio è stato dato in un messaggio diffuso in occasione della Giornata della Donna, rivolto a madri, sorelle, mogli e fidanzate dei soldati russi: pochi giorni prima, il ministero della Difesa ucraino aveva dichiarato che i soldati russi prigionieri sarebbero stati restituiti a “migliaia di sfortunate madri russe”. “Noi ucraini, a differenza dei fascisti di Putin, non combattiamo con le madri e con i loro figli prigionieri”.