Mikhailo Podolyak, capo dei negoziatori dell’Ucraina, ha commentato su Twitter l’andamento dei negoziati: “Il terzo round di colloqui è terminato. Abbiamo ricevuto alcuni risultati positivi in termini di logistica dei corridoi umanitari, verranno modificati e riceveremo un’assistenza più efficace alle persone che attualmente stanno soffrendo l’aggressione della federazione russa. Per quanto riguarda il percorso politico chiave, che include un cessate il fuoco, la riconciliazione e la fine delle ostilità, proseguiranno intense consultazioni. Ad oggi non ci sono risultati che migliorino significativamente la situazione. Tuttavia, le consultazioni, sottolineo ancora una volta, andranno avanti e otterremo il risultato”.