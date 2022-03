Il catasto si conferma terreno minato per il governo, con la Lega che non intende fare passi indietro sulla richiesta di stralciare l’argomento dalla delega fiscale, nonostante nel 2014 abbia votato un testo che diceva esattamente le stesse cose. E il suo leader Matteo Salvini che approfitta dell’intervento sulla guerra in Ucraina per suggerire che il Parlamento in questa fase non dovrebbe occuparsi di fisco immobiliare, in nome della pace: “Mi domando se per fermare una guerra non valga la pena di impegnarci tutti, ventiquattr’ore su ventiquattro fino a che non ci sarà il cessate il fuoco, per metterci fisicamente, moralmente e politicamente a disposizione dello strumento più grande e bello del mondo che è la pace”. Risultato: la delega, uno dei punti fermi della road map del premier Mario Draghi per il Pnrr, resta ostaggio del no del Carroccio.

Un passo indietro. L’arrivo in Aula del ddl sul fisco era inizialmente previsto per il 28 febbraio. Dopo l’incidente parlamentare che nella notte tra 16 e 17 febbraio ha visto il governo andare sotto quattro volte in commissione, si è deciso di rinviare l’esame degli emendamenti tra cui quelli leghisti sullo stralcio della riforma del catasto, nonostante il presidente del Consiglio Mario Draghi abbia in più occasioni rassicurato che la riforma – stando al testo un mero affiancamento ai valori catastali di quelli di mercato, per avere un quadro più trasparente della situazione – avverrà a invarianza di gettito. Martedì, proprio nella giornata in cui il premier ha riferito al Parlamento sulla situazione in Ucraina e la decisione italiana di inviare armi, il governo attraverso la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra ha chiesto ai partiti di maggioranza di ritirare tutti gli emendamenti. Anche il consigliere economico di Draghi, Francesco Giavazzi, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, hanno partecipato alla riunione, convocata da Luigi Marattin, il presidente della commissione che dovrebbe cominciare a votare sui 467 emendamenti. Risultato: fumata nera, appunto.

La Lega non arretra mentre il resto della maggioranza è in linea con il governo e Leu ha proposto di anticipare la riforma dal 2026 al 2023. Secondo quanto filtrato prima della riunione, Forza Italia starebbe cercando di esplorare la possibilità di una soluzione di mediazione che comunque escluda qualunque ipotesi di aumento delle tasse sulla casa. “Abbiamo preso atto della richiesta del governo – ha commentato alla fine il capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli -, se è un problema politico di questo livello forse è necessario che Draghi chiami i leader e chiarisca”. “Siamo al muro contro muro”, ha detto uno dei partecipanti. “La notte porta consiglio”, si è augurato un altro. La palla passa in mano ai vertici di partito. Fra le ipotesi, la richiesta al governo di riformulare l’articolo sul catasto con un emendamento, ma nessuno al momento si sbilancia su una formula che funzioni come compromesso. “La nostra volontà – ha chiarito Marattin – è cercare un accordo che ci consenta di proseguire con la riforma fiscale”.