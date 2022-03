Roman Abramovich sta cercando di vendere in fretta le sue proprietà nel Regno Unito per schivare le ripercussioni delle sanzioni, qualora dovesse esserne colpito. È quanto ha sostenuto il deputato laburista Chris Bryant, secondo quanto scrive The Guardian, e conferme collaterali arrivando dalla Svizzera con il miliardario Hansjorg Wyss, il quale ha sostenuto di aver “ricevuto un’offerta per l’acquisto del Chelsea”, il club della Premier League di proprietà dell’oligarca russo. Abramovich, che in questi giorni è stato coinvolto su invito di Kiev e con sponda della comunità ebraica nei negoziati di pace, non è ancora stato colpito dalle sanzioni del Regno Unito per la guerra di Vladimir Putin in Ucraina.

Ad avviso di Bryant, il governo britannico si sta muovendo troppo lentamente nei confronti di coloro che hanno legami con Puti: “Penso che Abramovich abbia il terrore di essere sanzionato, motivo per cui domani venderà la sua casa e venderà anche un altro appartamento. La mia ansia è che ci stiamo mettendo troppo tempo su queste cose”, ha spiegato. Ai suoi timori ha risposto la ministra degli Interni britannica, Priti Patel, garantendo una stretta in tempi “più rapidi” tramite sanzioni imposte anche a quegli oligarchi ancora non direttamente colpiti dalle misure introdotte. Bryant ha focalizzato i suoi timori in particolare rispetto ad Abramovich e Alisher Usmanov, industriale e sponsor dell’Everton tramite le sue società.

Usmanov, ha sottolineato il deputato laburista, è “già stato sanzionato dall’Ue ma non ancora dal Regno Unito”, mentre riferendosi ad Abramovich ha detto che sarebbe “terrorizzato” dal rischio di incorrere in misure punitive e per prevenirle pensa alla vendita delle sue proprietà a Londra. Conferme indirette ai timori di Bryant sono arrivate dalla Svizzera, dove il miliardario Wyss ha confermato in un’intervista al quotidiano Blick: “Io e altre tre persone martedì abbiamo ricevuto un’offerta per l’acquisto del Chelsea da Abramovich – ha detto l’imprenditore elvetico – Devo aspettare dai quattro ai cinque giorni ora. Abramovich al momento sta chiedendo troppo. Ad oggi, non conosciamo il prezzo di vendita esatto. Se dovessi acquisire il Chelsea, allora lo farei con un consorzio composto da 6-7 investitori”.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dei russi, sabato Abramovich ha fatto un passo indietro lasciando la presidenza del club affidando la gestione agli amministratori della fondazione di beneficenza del club, operazione che ha sollevato critiche in Gran Bretagna. Il miliardario svizzero, fondatore della società di dispositivi medici Synthes Usa, ha ammesso che esaminerà i dettagli di un eventuale accordo per l’acquisto del Chelsea. Il prezzo richiesto potrebbe aggirarsi attorno ai 2 miliardi di sterline, 2,6 miliardi di dollari. “Abramovich sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra, vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea”, ha aggiunto Wyss al quotidiano svizzero.