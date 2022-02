Il furto, la tentata fuga e la colluttazione con la security. Parliamo di Lisa Lelli, attuale moglie del cantautore Daniele Silvestri. Stando a quanto riportato da Repubblica Roma, nella giornata di mercoledì 23 febbraio, la 41enne è entrata da Eataly, in zona Ostiense, infilando nella borsa rossetti, rimmel, creme per il viso e qualche bottiglia di vino per un valore complessivo di 150 euro. Poi ha cercato di scappare ma le guardie giurate l’hanno vista e hanno provato a fermarla, da qui la colluttazione: graffi e calci. Sul posto è poi intervenuta la polizia che ha bloccata l’attrice, arrestandola per rapina impropria, non senza qualche difficoltà causata dal suo stato di agitazione.

I due vigilantes dello store sono stati dimessi con quattro e quindici giorni di prognosi dopo essere stati medicati all’ospedale CTO Andrea Alesini della Garbatella. Le guardie giurate avevano subito notato la donna, la quale, dopo un attento confronto delle immagini di video-sorveglianza dello stesso magazzino, pare che avesse già rubato prodotti per un valore di circa 100 euro il sabato precedente. Il gip ha convalidato l’arresto, rimandandola a casa senza disporre la misura cautelare. Presto potrebbe esserci un processo.