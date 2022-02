Il premier Mario Draghi poco dopo le 7 ha condannato l’attacco della Russia all’Ucraina, definendolo “ingiustificato e ingiustificabile“. Poco dopo però anche l’invasione del Paese dell’Europa orientale è diventata oggetto di polemica politica tra Lega e Pd. Dopo che il leader del Carroccio di Matteo Salvini ha espresso la propria condanna riguardo a “ogni aggressione militare“, senza citare Mosca ma auspicando “l’immediato stop alle violenze” e “sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati”, dalla segreteria dem sono infatti arrivate reazioni critiche. “‘La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare’? No, Matteo Salvini, condanna esplicitamente la #Russia e l’azione sconsiderata di colui che portavi sulla maglietta“, ha twittato Mauro Berruto allegando foto di Salvini nella piazza Rossa di Mosca.

Il segretario Enrico Letta, che alle 16 sarà di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere “ferma condanna dell’invasione” ha invitato dal canto suo a “condannare senza ambiguità l’attacco all’Ucraina e, insieme agli alleati, reagire a questa sfida senza precedenti ai principi di libertà e democrazia in Europa. I comodi terzismi son stati spenti dalle bombe di Putin; ora è o di qua o di là”. Pronta la risposta dei leghisti: “La Lega condanna guerra, invasione, aggressione e violenza? Per il PD è “troppo poco”. Chi riesce a fare polemica politica perfino in ore così drammatiche, fra morti e feriti, è davvero uomo da poco”. Il Carroccio ha poi fatto sapere che “vista la situazione di emergenza i parlamentari della Lega torneranno già da questa mattina alle riunioni del Copasir. L’obiettivo è portare un contributo per favorire la pace. Sul fronte strettamente politico, Matteo Salvini ha convocato una segreteria urgente che si terrà nelle prossime ore”.

Anche dal leader M5S Giuseppe Conte è arrivata via Twitter “ferma condanna per l’attacco russo che precipita la situazione e allontana ogni soluzione diplomatica. Confidiamo in una risposta comune europea e nel contributo che l’Italia può dare. Il mio pensiero va alla popolazione civile, per la quale sono profondamente preoccupato”. Parole simili da Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del partito popolare europeo: “Condanniamo fermamente l’aggressione militare russa alla quale assistiamo con grande preoccupazione. Sosteniamo l’unità dell’Occidente dinnanzi a questa ennesima violazione della Carta delle Nazioni Unite”. Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha manifestato “ferma condanna delle azioni militari della Russia guidata da Vladimir Putin in Ucraina. Da giorni”, ha ricordato, “chiedevamo la presenza del presidente Draghi per un confronto parlamentare su quello che stava accadendo e quali azioni l’Italia dovesse intraprendere sul piano nazionale ed internazionale. Abbiamo ribadito questa inderogabile richiesta, ritenendo impensabile far passare ancora giorni prima di un confronto con il luogo di massima rappresentanza degli italiani”.