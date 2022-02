“I bombardamenti non si fermano, è tutto il giorno che bombardano. Stiamo portando via alcune persone da Lysyciansk, una decina di persone, ragazzi e qualche anziano, siamo in tre macchine”. Lo raccontano fonti all’Ansa sulla strada che dalla città, nell’est dell’Ucraina, porta a Dnipro “dove speriamo di essere più al sicuro”. “Non vediamo un vero panico, purtroppo qui la gente è abituata alla guerra. Ma chi può scappa verso l’ovest del Paese o si nasconde. Stiamo portando via chi è in pericolo per la sua storia o le sue posizioni pro-Ucraina”, aggiungono le stesse fonti. Lysyciansk, circa 100mila abitanti, oggi appariva deserta, con negozi chiusi e strade vuote, mentre le lunghe file ai benzinai si sono diradate nel corso della giornata.