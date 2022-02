In un negozio di Amsterdam un uomo armato tiene in ostaggio almeno una persona. Un video che circola sui social inquadra l’ostaggio tenuto sotto tiro con una pistola dal sequestratore, coperto da un passamontagna. Il negozio è un Apple Store di Leidseplein, nel quartiere di Grachtengordel: sul posto si trovano numerosi agenti di polizia e squadre specializzate. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito colpi di arma da fuoco. Le prime chiamate alle forze dell’ordine sono arrivate poco prima delle 18. Il luogo è sorvolato da un elicottero e una larga area del centro è stata isolata da un cordone di polizia.

Le immagini stanno circolando in rete molto rapidamente. Mostrano il sequestratore che tiene per il collo, agitando l’arma, l’ostaggio, che ha le mani legate dietro la schiena. L’uomo spinge la vittima fino alla porta d’ingresso che apre con un calcio, per poi lanciare un urlo al di fuori. “Ho dovuto correre per salvarmi“, ha riferito una testimone alla tv locale AT5. “Ero sulle strisce pedonali davanti all’Apple Store. Un inserviente è uscito dal negozio nel panico gridando “Rapina!” in un walkie-talkie. Prima ancora di rendermene conto ho sentito i colpi di pistola”.

Sul proprio account Twitter, la Polizia di Amsterdam invita i commercianti e i clienti dei negozi di Leidseplein di non uscire dai locali per assistere alla scena, ma di rimanere all’interno. “Al momento ci sono ancora ostaggi. Siamo riluttanti a condividere informazioni per la sicurezza delle persone coinvolte. Chiediamo a chi si trova in una posizione con vista sull’edificio dell’Apple Store di esercitare moderazione nella pubblicazione di immagini o live streaming, per la sicurezza delle persone coinvolte e dei nostri sforzi di polizia”, scrivono. E ancora: “Circolano diverse informazioni sui media sulle posizioni in cui si trovano le persone nell’Apple Store. Chiediamo di esercitare moderazione nella condivisione di tali informazioni per motivi di sicurezza”.