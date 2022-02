La maggioranza si spacca ancora in Parlamento: questa volta il caos è in commissione Affari sociali della Camera, dove è in corso l’esame del decreto Covid. La Lega si è smarcata più volte dalle altre forze che sostengono il governo Draghi, votando insieme a Fratelli d’Italia e Alternativa. Ad accendere la miccia però è stato un sub-emendamento presentato proprio dal Carroccio, a prima firma Massimiliano Panizzut, in cui si chiede l’abolizione del green pass al termine dello stato di emergenza, fissato per il 31 marzo. La modifica, che ha il parere contrario del governo, ha ricevuto a sua volta l’appoggio di FdI e Alternativa. I lavori sono stati sospesi e aggiornati alle 16, dopo una riunione di maggioranza. La relatrice Elena Carnevali (Pd) ha chiesto, come spiega a LaPresse, “un ulteriore approfondimento viste le dichiarazioni dei deputati del Carroccio che avrebbero comunque votato a favore contro il parere del Governo”. La proposta di modifica verrà votata alla ripresa dei lavori.

La nuova spaccatura si consuma dopo le tensioni dei giorni scorsi tra il premier e i partiti di maggioranza, originate dai quattro voti in Commissione in cui il governo è andato sotto sulla conversione del decreto Milleproroghe. La Lega, riferisce l’Adnkronos, prima del voto sul green pass già si era smarcata dalla maggioranza votando un emendamento di Fdi e Alternativa sulla “discriminazione” tra studenti vaccinati e non, poi ha chiesto di mettere in votazione i propri emendamenti anche se con parere contrario del governo.

Alla fine il testo con la richiesta di eliminare il green pass “è stato accantonato, qualcuno doveva fare delle riflessioni”, precisa Massimiliano Panizzut, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali. “L’emendamento è stato rimandato a dopo. Noi abbiamo dichiarato che lo avremmo votato e restiamo dell’avviso di non ritirarlo“, precisa però all’Ansa lo stesso Panizzut. La Lega ha proposto anche un emendamento sui transfrontalieri, “ma se ci sarà la garanzia del governo su una circolare siamo disposti ad accantonarlo”, aggiunge il deputato leghista. Panizzut spiega poi che “nella riunione di oggi è stato accantonato anche un emendamento che estende la possibilità di effettuare i tamponi nelle parafarmacie“.