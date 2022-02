La Russia sta pianificando “la più grande guerra in Europa dal 1945“. Lo ha detto il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson, in un’intervista alla Bbc ai margini della conferenza sulla sicurezza a Monaco. In un certo senso, “il piano è già iniziato”, ha aggiunto il premier secondo il quale le truppe russe non stavano solo progettando di entrare in Ucraina da Est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall’area circostante a Kiev. Johnson parla di “prove” che dimostrano questa “pressione” di Mosca sull’Ucraina e sostiene che l’intelligence Usa ha riferito che le forze russe intendono lanciare un’invasione che circonderà Kiev, secondo quanto ha detto il presidente Usa, Joe Biden, ai leader occidentali. Le persone – ha sottolineato tra l’altro il premier britannico – devono considerare non solo la potenziale perdita di vite umane degli ucraini, ma anche dei “giovani russi”. Al momento continua ad essere una “guerra di parole”, con lanci di accuse, controaccuse, difese, dispacci che ricostruiscono in modi differenti la stessa situazione. Tutti i segnali – aggiunge per esempio il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg – suggeriscono che la Russia pianifica un attacco “completo” contro l’Ucraina.

Nel frattempo l’agenzia di stampa russa Tass nella notte ha raccontato di colpi di artiglieria uditi a Donetsk, la più grande città dell’autoproclamata Repubblica. Presumibilmente – afferma l’agenzia – si è trattato di un bombardamento con armi pesanti. La missione Dpr del Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (che ha il ruolo di sorveglianza sul cessate il fuoco iniziato nel 2014) ha confermato che le truppe ucraine, a partire dalla mezzanotte italiana, hanno aperto il fuoco dei mortai in diverse aree popolate della repubblica, tra cui Donetsk. Secondo i primi rapporti, il bombardamento avrebbe preso di mira Donetsk e le città di Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka e Spartak. Successivamente, è stato riferito che anche i villaggi di Petrovskoye, Staromikhailovka (periferia Est di Donetsk) e Kommunarovka sono stati bombardati. Sabato l’altra repubblica separatista, quella di Lugansk, avrebbe subito una cinquantina di attacchi da parte delle truppe di Kiev in violazione del cessate il fuoco, secondo la missione locale, prendendo di mira – riferisce ancora la Tass – 27 aree residenziali. Sempre secondo la Tass ci sono due vittime civili, rimaste uccise nel tentativo delle forze armate ucraine di sfondare nel vicino villaggio di Pionerskoye, a 7 chilometri dal confine con la Russia. Il dipartimento della difesa della Lpr ha precisato che le forze di Kiev supportate dall’artiglieria hanno attraversato il fiume Seversky Donets e hanno tentato di attaccare le postazioni della milizia popolare. “Ma l’attacco è stato respinto”, afferma la milizia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sentito al telefono il presidente francese Emmanuel Macron e ha assicurato che non risponderà alle “provocazioni” russe nell’est dell’Ucraina e che rimane pronto ad un “dialogo” con Mosca. Sono in corso – sottolinea l’Eliseo – “gli ultimi sforzi” per “evitare un conflitto su larga scala in Ucraina”. Oggi, in giornata, Macron sentirà di nuovo al telefono il presidente russo Vladimir Putin. Ieri Zelensky ha lanciato la proposta, forse velleitaria, di un incontro con il capo del Cremlino, ma bisogna registrare che per tutta la giornata di sabato – in cui Putin peraltro è stato impegno nella supervisione di alcuni test di missili – Mosca è rimasta quasi in silenzio perfetto.

Nel frattempo, dopo che Berlino e Parigi hanno raccomandato a tedeschi e francesi di abbandonare subito l’Ucraina, anche la Nato ha trasferito il suo staff ucraino dalla capitale Kiev alla città di Leopoli (come hanno fatto molte ambasciate) e a Bruxelles per “ragioni di sicurezza”. A confermarlo, dopo le notizie sul giornale norvegese VG è stata anche l’agenzia Reuters. “La sicurezza del nostro personale è essenziale”, ha affermato la fonte, aggiungendo che “l’ufficio della Nato in Ucraina rimane operativo”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden convocherà oggi una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale. La Casa Bianca riferisce che il presidente e il suo team per la sicurezza nazionale ribadiscono che “la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento”. Sabato la vicepresidente Kamala Harris ha incontrato alla Conferenza di Monaco Zelensky, la presidente dell’Unione europea Ursula Von der Leyen, Stoltenberg, i leader degli Stati baltici (la premier estone Kaja Kallas, l’omologo lettone Egils Levits e quello lituano Gitanas Nauseda), il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis “e i leader di altri Paesi alleati e partner”. Sempre sabato in giornata il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “La diplomazia è l’unica via, l’Italia darà il massimo” ha detto Di Maio.