Con caschi da motorino per coprire il volto e armati di una pistola sono entrati dentro un esercizio commerciale di via Epomeo, a Napoli, per tentare una rapina. Una volta puntata l’arma contro il negoziante però, questi ha reagito iniziando una breve colluttazione con uno dei due fino a metterli in fuga entrambi. “Un episodio gravissimo che poteva finire davvero male e che dimostra come questi criminali siano sempre più violenti e pericolosi”, ha scritto su Facebook il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.