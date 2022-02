“Non c’è alcun motivo per la Russia di attaccare nessuno”. La Russia rompe il silenzio che durava ormai da parecchie ore per invitare i Paesi occidentali a “tornare a essere ragionevoli“. A usare queste parole è il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in un’intervista sulla tv pubblica Rossia 1 e tradotta dal Guardian online. “Vi esortiamo a porvi la domanda – dice Peskov – che senso ha che la Russia attacchi qualcuno?”. Per tutta la giornata di sabato – in cui Putin peraltro è stato impegnato nella supervisione di alcuni test missilistici – Mosca era rimasta quasi in silenzio perfetto. Per lei aveva parlato l’alleata Bielorussia, per dire che le esercitazioni militari che sarebbero dovute terminare oggi proseguiranno “in considerazione dell’aumento dell’attività militare vicino ai confini e dell’aggravarsi della situazione in Donbass“. Secondo Minsk, l’obiettivo delle manovre resta “assicurare una risposta adeguata e una riduzione dell’escalation dei preparativi militari effettuati da malintenzionati vicino ai confini”. Nel frattempo, dopo che Berlino e Parigi hanno raccomandato a tedeschi e francesi di abbandonare subito l’Ucraina, anche la Nato ha trasferito il suo staff ucraino dalla capitale Kiev alla città di Leopoli (come hanno fatto molte ambasciate) e a Bruxelles per “ragioni di sicurezza”.

L’intervento di Peskov arriva dopo un’escalation di dichiarazioni dei leader occidentali. Aveva cominciato il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson che alla Bbc aveva detto che la Russia sta pianificando “la più grande guerra in Europa dal 1945“. Per Johnson le truppe russe non stavano solo progettando di entrare in Ucraina da Est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall’area circostante a Kiev. Johnson parla di “prove” che dimostrano questa “pressione” di Mosca sull’Ucraina. Si era aggiunto poi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg che aveva parlato di attacco “completo” della Russia contro l’Ucraina. Le parole più drammatiche le ha pronunciate la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris: “Crediamo che Putin abbia preso la sua decisione. Punto. L’Europa sull’orlo di una possibile guerra”. Un’atmosfera che ha spinto a intervenire anche Papa Francesco: “Com’è triste, quando persone e popoli fieri di essere cristiani vedono gli altri come nemici e pensano a farsi guerra! – ha scandito durante l’Angelus – E’ molto triste. Con lo Spirito di Gesù possiamo rispondere al male con il bene, possiamo amare chi ci fa del male. Così fanno i cristiani”. In Russia e in Ucraina, come noto, la religione più diffusa è il cristianesimo ortodosso.

Tra i leader più impegnati in queste ore c’è il presidente francese Emmanuel Macron che nella giornata di domenica ha parlato di nuovo con il presidente russo Vladimir Putin. La conversazione è stata descritta dall’Eliseo come l’ultimo tentativo per tentare di scongiurare un’invasione russa dell’Ucraina e “una eventuale più grande guerra”. La telefonata è durata quasi due ore. Come noto Macron e Putin si sono incontrati un paio di settimane fa. Poco dopo Macron ha parlato (per la seconda volta in 12 ore) anche con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Nell’Est, intanto, continuano le violazioni del cessate il fuoco iniziato nel 2014. L’agenzia di stampa russa Tass racconta dei bombardamenti nelle zone intorno a Donetsk, la più grande città dell’autoproclamata Repubblica. La missione Dpr del Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (che ha il ruolo di sorveglianza sul cessate il fuoco) ha confermato che le truppe ucraine hanno aperto il fuoco dei mortai in diverse aree, da Donetsk a Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka e Spartak, ma anche nei villaggi di Petrovskoye, Staromikhailovka e Kommunarovka. Sempre secondo la Tass ci sono almeno due vittime civili, rimaste uccise nel tentativo delle forze armate ucraine di sfondare nel villaggio di Pionerskoye, a 7 chilometri dal confine con la Russia. Il dipartimento della difesa della Lpr ha precisato che le forze di Kiev supportate dall’artiglieria hanno attraversato il fiume Seversky Donets e hanno tentato di attaccare le postazioni della milizia popolare. “Ma l’attacco è stato respinto”, afferma la milizia.