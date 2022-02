Tensione altissima in Ucraina, dove crescono i timori di una guerra dopo le sempre più frequenti violazioni del cessate il fuoco: 648 nelle ultime ore, comprese 519 esplosioni. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, riprendendo le parole del presidente Joe Biden, avverte che le forze militari russe “sono pronte a colpire“. Il numero uno del Pentagono ha dichiarato: “Voglio che tutti in Lituania, Estonia e Lettonia sappiano – e voglio che lo sappia il presidente Putin – che gli Stati Uniti sono al fianco dei loro alleati”. Sabato mattina l’agenzia Interfax ha dato notizia di una cannonata esplosa in territorio russo a un chilometro dal confine con l’Ucraina nella regione di Rostov sul Don. Intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che si tratta di un’accusa “semplicemente stupida”, annunciando che due soldati sono stati uccisi e tre sono rimasti feriti nelle regioni dell’Est del Paese. “Proteggeremo il nostro Paese con o senza l’aiuto dei nostri partner”, ha detto. “Noi non stiamo andando nel panico, abbiamo un atteggiamento solido e coerente, stiamo evitando di cadere in ogni provocazione”. E ha provocato i leader europei: “Qual è stato l’esito della politica di appeasement dell’Europa nei confronti della Russia? L’annessione della Crimea“. Chiedendo infine “un calendario chiaro e realizzabile” per l’adesione alla Nato, che Mosca vuole impedire a tutti i costi.

Intanto nella regione del Donbass, la striscia orientale dell’Ucraina occupata da ribelli filorussi, va prendendo forma quella che l’ambasciatore Usa all’Osce, Michael Carpenter, ha definito “una narrazione che può venir usata per giustificare l’invasione russa”. Leader separatisti del Donbass e quelli dell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk hanno ordinato una “mobilitazione generale“. È iniziata l’evacuazione della popolazione russa nella zona: il primo treno con a bordo oltre mille rifugiati è nella regione russa di Rostov, al confine con l’Ucraina, dove è stato dichiarato lo stato d’emergenza “a causa del crescente flusso di profughi”. Secondo l’agenzia Ria Novosti, poi, già oltre diecimila persone sono arrivate dal Donbass in territorio russo. La Germania, con una comunicazione del suo ministro degli Esteri, ha esortato tutti i propri cittadini a lasciare il prima possibile l’Ucraina in quanto “uno scontro militare è possibile in ogni momento”. Sulla stessa scia, anche la Francia ha raccomandato ai propri connazionali di lasciare il Paese, chiedendo a coloro che si trovano nei territori più esposti di allontanarsi “senza ritardi”. La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha dichiarato che sospenderà tutti i voli verso Kiev e Odessa a partire da lunedì 21 febbraio.

Osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa hanno affermato di avere assistito a una escalation del numero di attacchi lungo la linea del fronte nell’Ucraina orientale. “Negli ultimi giorni, il monitoraggio speciale dell’Osce sin Ucraina ha osservato un drammatico aumento dell’attività cinetica lungo la linea di contatto nell’Ucraina orientale”, spiega una nota. Il numero di violazioni è stato pari a quello registrato prima di un accordo del luglio 2020 per rafforzare il cessate il fuoco. Il presidente Usa Joe Biden intanto continua a mandare messaggi a Putin: “Se la Russia persegue i suoi piani, sarà responsabile di una catastrofica e inutile guerra per scelta”. Sabato mattina da Donetsk i separatisti hanno denunciato decine colpi sparati dalla mezzanotte contro il loro territorio: più di 6.000 persone, compresi 2.400 bambini, sono stati trasferiti dall’area. “Mi rivolgo ai miei concittadini che sono nella riserva perché si presentino ai rispettivi distretti militari. Oggi ho firmato un decreto per la mobilitazione generale”, ha annunciato in un videomessaggio il leader del Donbass Denis Pushilin. Secondo Pushilin, il presidente ucraino ordinerà presto ai militari di lanciare un’offensiva nel Donbass per invadere il territorio delle autoproclamate repubbliche separatiste.

Intanto, secondo gli Usa, Mosca ha schierato 150mila soldati dentro e intorno all’Ucraina: secondo un funzionario della Difesa statunitense, più del 40 per cento delle forze russe al confine con l’Ucraina sono in posizione di attacco e Mosca ha iniziato una campagna di destabilizzazione. Gli Stati Uniti, che stimano che la Russia abbia piazzato più di 150.000 soldati vicino ai confini dell’Ucraina, hanno osservato movimenti significativi a partire da mercoledì, ha detto il funzionario, parlando in condizione di anonimato: “Dal quaranta al cinquanta per cento sono in una posizione di attacco. E hanno svolto esercitazioni tattiche nelle ultime 48 ore”, ha detto ai giornalisti. Nonostante i timori, Zelensky non ha cambiato i propri piani ed è volato a Monaco di Baviera per prendere parte all’annuale Conferenza sulla Sicurezza, dedicata alla crisi ucraina: previsti incontri con la vicepresidente Usa Kamala Harris, il premier britannico Boris Johnson e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Nelle scorse ore Biden aveva ammonito che “potrebbe non essere saggio” da parte di Zelensky di recarsi in Germania nel pieno della crisi, ma che comunque “la decisione spetta a lui”.

“Se l’obiettivo della Russia è avere meno Nato”, alla fine “avrà più Nato”, ha detto invece, durante il proprio intervento, il segretario della Nato Jens Stoltenberg. “Non è ancora troppo tardi per la Russia per tornare indietro, fermare la guerra e lavorare per una soluzione pacifica”. La presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha avvertito che un intervento militare in Ucraina “potrebbe costare alla Russia un futuro prospero” e ha assicurato che “se pure chiudesse completamente le forniture di gas, per questo inverno noi in Europa saremmo al sicuro”. “Era dalla fine della guerra fredda” che la conferenza non si riuniva in “circostanze così preoccupanti”, le parole che la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha usato per descrivere la situazione di escalation. La vice di Biden spiega subito che “se la Russia attaccherà l’Ucraina, la Nato si rafforzerà all’est dell’Europa” chiarendo inoltre che “gli Stati Uniti con i suoi alleati imporranno costi economici importanti e senza precedenti”. “Alle parole russe non corrispondono i fatti”, conclude Harris ribadendo che “i confini nazionali non dovrebbero essere cambiati con la forza”. Adesso siamo in “un momento molto pericoloso della storia” perché siamo “sull’orlo di quella che potrebbe essere una guerra in Europa“. Così il premier britannico, Boris Johnson, avvertendo alla Conferenza della città bavarese di un “estremo pericolo per il mondo” e spigando che “se l’Ucraina verrà invasa lo shock risuonerà in tutto il mondo”. Johnson ha detto che spera che la diplomazia avrà successo, ma che il mondo deve essere “onesto” sulla minaccia della Russia. Domani il presidente russo Vladimir Putin avrà un colloquio telefonico con il suo omologo francese Emmanuel Macron per fare il punto della situazione.