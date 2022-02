Si allenta la tensione al confine tra Russia e Ucraina. Il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che alcune delle forze schierate alla frontiera per le esercitazioni militari, terminate le operazioni, rientreranno in giornata alla base. “Unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi”, ha dichiarato in una nota il generale maggiore Igor Konashenkov, portavoce della Difesa. “Mentre le misure di addestramento al combattimento si avvicinano alla conclusione, le truppe, come sempre avviene, effettueranno marce combinate alle proprie basi permanenti”. “Insieme ai nostri partner”, cioè i Paesi occidentali, “siamo riusciti a impedire ogni nuova escalation da parte della Russia”, esulta il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba.

Proprio oggi la Germania, attraverso la ministra degli Esteri Annalena Baerbock, aveva chiesto alla Russia di ritirare le armate nel giorno in cui il cancelliere Olaf Scholz si trova a Mosca per incontrare Vladimir Putin. “La situazione è particolarmente pericolosa e può degenerare in qualsiasi momento, dobbiamo utilizzare tutte le opportunità di dialogo per ottenere una soluzione pacifica”, aveva affermato Baerbock in una nota, sottolineando che “la responsabilità di una de-escalation è chiaramente dal lato della Russia, e spetta a Mosca ritirare le proprie truppe”. Al termine del colloquio Putin-Scholz è in programma una conferenza stampa: lunedì il cancelliere aveva incontrato il capo del governo di Kiev Volodymyr Zelensky, anticipando di voler convincere il collega russo della necessità di ridurre le tensioni militari, avvertendolo però al contempo che Usa e Unione europea sono pronti a imporre dure sanzioni economiche in caso di invasione.

“Putin non ha ancora deciso se invadere, ma un’invasione è ancora molto probabile” e le truppe russe sono in grado di attaccare “in un attimo”, dice a Sky News la segretaria agli Esteri britannica Liz Truss, esortando il capo del Cremlino a “fare un passo indietro dal baratro”. Da Mosca rispondono facendo sapere che “la preparazione delle risposte della Russia alle proposte degli Stati Uniti e della Nato sulle garanzie di sicurezza è nella sua fase finale”, dopo che “l’intera cronologia degli eventi” è stata riferita a Putin dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov: a comunicarlo è la portavoce dello stesso Lavrov, Maria Zakharova. Intanto l’ambasciatore russo in Canada, Oleg Stepanov, ha attaccato la decisione del governo di Ottawa di fornire armamenti all’Ucraina: “Qualsiasi fornitura di armi a un Paese con un conflitto armato interno irrisolto è inaccettabile. Ciò non avvicina la pace e prolunga e aggrava soltanto il conflitto fratricida in Ucraina”, ha dichiarato, avvertendo che “fornendo armi, i Paesi occidentali stanno spingendo il regime di Kiev a continuare la guerra contro il proprio popolo“. Mentre Zelensky, su Twitter, ha ringraziato Usa e Canada per il sostegno al proprio Paese, citando in particolare “il sostegno finanziario di un miliardo e i tre miliardi resi disponibili per progetti in Ucraina” da Washington e il “pacchetto di assistenza finanziaria aggiuntivo di mezzo miliardo di dollari” da Ottawa.

Strategic Partnership in actions – we are grateful to the United States for providing substantial financial support of $ 1 billion and $ 3 billion available for projects in Ukraine. Thank you @POTUS for the quick decision and concrete results after our conversation! ???????? ???? ???????? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 15, 2022

Da New York il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto “profondamente preoccupato per le crescenti tensioni e le crescenti speculazioni circa un potenziale conflitto militare in Europa. Il prezzo delle sofferenze umane, delle distruzioni e dei danni alla sicurezza europea e globale sarebbe troppo alto“, ha affermato, sottolineando che “non possiamo accettare nemmeno la possibilità di un confronto così disastroso“. Guterres ha riferito di aver parlato lunedì con i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina ai quali ha ribadito che non c’è alternativa alla diplomazia, chiedendo l’intensificazione degli sforzi diplomatici e offrendo il sostegno delle Nazioni Unite. “Ho messo a disposizione i miei buoni uffici: non lasceremo nulla di intentato nella ricerca di una soluzione pacifica”, conclude.