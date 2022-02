Attivare con “urgenza” il tavolo proposto dai ministri Andrea Orlando e Patrizio Bianchi per “rivedere complessivamente tutte le fasi in cui” i ragazzi “vanno sui luoghi di lavoro”, per “individuare e applicare tutte le soluzioni e innovazioni” affinché i percorsi in formazione “siano tutelati da condizioni di sicurezza specifiche e rigorose”. È quanto chiedono Manuela Ghizzoni, responsabile Istruzione del Pd, e Chiara Gribaudo, vice capogruppo alla Camera e responsabile Missione Giovani nella segreteria dem, all’indomani della morte di Giuseppe Lenoci, il 16enne marchigiano deceduto in un incidente stradale a bordo del furgoncino della ditta in cui stava svolgendo uno stage all’interno di un corso formativo regionale. “Morti sul lavoro, morti mentre si va al lavoro. E morti durante un’esperienza lavorativa che avrebbe dovuto avere carattere formativo. C’è un’emergenza nel nostro Paese, quella della sicurezza nei posti di lavoro e della sicurezza nelle esperienze che introducono al lavoro”, dicono Ghizzoni e Gribaudo.

“Quando uno studente di sedici anni muore nel tragitto di ritorno da uno stage, si consuma un dramma che non può lasciarci indifferenti e non interrogare tutti, a partire dalle imprese, dalle istituzioni e dalla politica”, dice Daniela Barbaresi, segretaria generale della Cgil Marche. “Questa volta, non si è trattato di un infortunio in un cantiere o dentro una fabbrica – prosegue Barbaresi – ma, come si dice in gergo, di un infortunio in itinere. Non per questo, è meno drammatico e meno grave”. Ad avviso della numero uno marchigiano del sindacato “occorre riflettere sulle troppe forme di tirocini, stage, alternanza scuola-lavoro, sull’effettiva efficacia di tali percorsi e sulle condizioni del loro svolgimento, che non sempre avvengono nel pieno rispetto della garanzia della salute e sicurezza”.

Sul tema è intervenuto anche il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra: “Le rivendicazioni della Cisl e degli altri sindacati confederali per fermare la terribile strage di morti sul lavoro, inasprendo norme, controlli e sanzioni e rafforzando investimenti in tecnologia e formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro, sono state riproposte anche recentemente con mobilitazioni e confronti verso tutti i livelli istituzionali – ha spiegato – La integrale applicazione di ogni norma e prescrizione sulla sicurezza e una serrata vigilanza su questi temi da parte delle istituzioni, devono caratterizzare in modo inderogabile anche tutte le esperienze di alternanza e del duale”. Sbarra chiede anche che i “percorsi di apprendimento basato sul lavoro, in particolare nella istruzione e formazione professionale, siano ulteriormente qualificati e valorizzati, dando ai ragazzi l’opportunità di adempiere al diritto-dovere di istruirsi e formarsi secondo le proprie capacità e i propri talenti”.