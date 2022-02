Davanti alle scuole, nei parchi cittadini, a zonzo per la città. I cinghiali capitolini sono ormai ovunque e non è bastato l’arrivo di Roberto Gualtieri al Campidoglio per risolvere il problema. L’ultimo avvistamento è di due sere fa, all’ospedale San Pietro, sulla Cassia: un grosso esemplare, senza troppi complimenti, ha superato il varco di ingresso, probabilmente in cerca di cibo. Un altro avvistamento nello stesso ospedale risale a poche settimane fa, quando una mamma e una figlia si erano imbattute in un branco di ungulati nel parco interno dell’ospedale. La questione, non priva di pericoli per i cittadini, sembra dunque lontana dal trovare una soluzione.