Contagi ridotti di un terzo rispetto a sette giorni fa e anche i decessi che finalmente cominciano a calare. Sono 62.231 i nuovi casi da Covid individuati in Italia oggi 12 febbraio, frutto di 587.645 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 10,6%, in lieve aumento rispetto all’10,1% di venerdì. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 269 morti. Sono invece 1.223 i pazienti in terapia intensiva, 42 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 68. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.310, ovvero 514 in meno in un giorno.

Sabato scorso i positivi individuati erano 93.157, quindi oltre 30mila in più rispetto a quelli registrati oggi. Soprattutto, il ministero della Salute comunicava ancora 375 morti, 106 in più rispetto ad oggi. Una decrescita che viene confermata anche dal trend settimanale: da lunedì ad oggi si contano 429.722 contagi contro i 615.221 dei primi sei giorni della scorsa settimana. Allo stesso modo, i decessi sono passati da essere 2.393 in 6 giorni a 2.053. Comunque oltre 340 ogni giorno in media.

Più netto il calo dei ricoveri: questa settimana nei reparti di area medica si registra un -2.188 posti letto occupati. Tra lunedì e giovedì della scorsa, invece, i ricoverati calano a velocità dimezzata (-1.002). Anche gli ingressi in terapia intensiva sono stati 510 negli ultimi 6 giorni, contro i 636 della settimana precedente.

Sono 12.053.330 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.695.614, in calo di 55.511 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 150.824. I dimessi ed i guariti sono 10.206.892, con un aumento di 117.463 rispetto a ieri.