Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, torna a lanciare l’allarme su una possibile escalation militare in Ucraina. Ma se nelle scorse settimane le preoccupazioni erano legate soprattutto al rischio di un’invasione russa al confine, a preoccupare il capo del Patto Atlantico è un possibile golpe interno guidato dai servizi segreti russi. Lo ha dichiarato lui stesso durante la sua visita in Romania per accogliere le truppe Usa alla base di Costanza: il pericolo non è confinato a una “piena invasione militare”, bensì ad “azioni ibride”, comprese quelle “cibernetiche”, o a un tentativo di “ribaltare il governo di Kiev”, ha detto ricordando l’alto numero di agenti d’intelligence russi presenti in Ucraina. Tutto mentre il presidente americano in persona, Joe Biden, nel corso di un’intervista alla Nbc ha dichiarato che “i cittadini americani devono lasciare ora il Paese”: “Non è come avere a che fare con un’organizzazione terroristica, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente“, ha dichiarato ai microfoni dell’emittente.

Anche l’ambasciata Usa nel Paese dell’Est Europa ha emesso uno sconsiglio di viaggio invitando i propri cittadini a “non viaggiare in Ucraina a causa delle aumentate minacce di azioni militari russe“, aggiungendoci il rischio pandemia. “Quelli che si trovano in Ucraina devono partire ora con mezzi commerciali o privati. Se restano in Ucraina esercitino maggiore prudenza a causa della criminalità, dei disordini civili e potenziali operazioni di combattimento nel caso la Russia intraprenda l’azione militare”, avvertono. Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha affermato che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia può avvenire “in qualsiasi momento”, anche durante le Olimpiadi invernali in corso a Pechino.

Sul fronte diplomatico, lo scambio di messaggi tra Washington e Mosca dimostra una volta di più che i rapporti tra le due potenze sono ormai ai minimi storici. “Se Putin è così sciocco da procedere (con l’invasione dell’Ucraina, ndr), è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui cittadini americani“, ha incalzato Biden durante l’intervista. Alla domanda se ha detto a Putin che la sicurezza degli americani è una linea non oltrepassabile, il presidente ha risposto: “Non dovevo dirglielo, ho parlato di questo, lo sa”. E ha poi escluso di mandare truppe per un’eventuale evacuazione di cittadini americani: “È una guerra mondiale quando americani e russi cominciano a spararsi”.