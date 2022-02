Associazione a delinquere, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della libertà del procedimento di scelta del contraente, frode nelle pubbliche forniture, falso materiale e ideologico commesso dal pubblico ufficiale, truffa e voto di scambio. Sono le ipotesi di reati contestate, a vario titolo, nell’indagine dei carabinieri, coordinata dalla procura di Piacenza, che ha portato a un blitz con 11 arresti e altre 4 misure cautelari. L’inchiesta che conta 37 indagati coinvolge imprenditori edili, sindaci e funzionari tecnici degli enti locali dell’Alta Val Trebbia e del capoluogo emiliano.

Quattro le persone finite in carcere, mentre per altre 7 il giudice per le indagini preliminari ha disposto i domiciliari. Il gip ha anche previsto un divieto di dimora, due commissariamenti giudiziari d’azienda un’interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nei confronti di un’altra società. Le misure sono state eseguite nelle provincie di Piacenza, Alessandria, Lodi e Pavia da parte di circa 300 carabinieri.

I comuni coinvolti nell’indagine – secondo quanto riporta il quotidiano piacentino Libertà – sono Piacenza, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ferriere, Travo, Ottone e Zerba. Perquisizioni sono state effettuate anche nelle sedi dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, nonché negli uffici comunali dell’Urbanistica a Piacenza e nella sede della Provincia. Tra i vari filoni di indagine, sempre secondo il quotidiano, ci sarebbe anche quello relativo all’alluvione del 2015.