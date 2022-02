Era il favorito per le elezioni del 24 dicembre scorso che, però, non si sono tenute per l’impossibilità della commissione elettorale di analizzare in tempo tutte le migliaia di candidature ricevute e per la mancanza di un accordo su una legge elettorale tra tutte le aree del Paese. Ma c’è una parte dell’establishment libico che non vuole l’attuale premier di transizione, Abdel Hamid Dbeibah, come nuovo presidente: oggi il Parlamento di Tobruk, che non lo riconosce più come guida dell’esecutivo dopo le dimissioni date per poter partecipare al voto, eleggerà un suo nuovo primo ministro e Dbeibah è stato anche vittima di un attentato nelle prime ore della mattina.

Secondo quanto riferito da al-Arabiya, un commando armato non ancora identificato si è affiancato al convoglio di auto che stava riportando a casa il primo ministro e ha aperto il fuoco contro il suo mezzo. Una “raffica di proiettili”, probabilmente sparati da un kalashnikov, alcuni dei quali hanno passato il parabrezza della sua auto, ma che non hanno comunque provocato conseguenze per il politico. Poi, secondo il racconto di un testimone citato dal media panarabo, il commando è riuscito a darsi alla fuga a bordo di un’altra auto. Il procuratore capo della Libia ha aperto un’inchiesta sull’attentato con l’accusa di “tentato omicidio”.

Un agguato che arriva nel giorno in cui la Camera dei rappresentanti di Tobruk, presieduta da Aguila Saleh, è chiamata a scegliere il nuovo premier, tra l’ex ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale di Fayez al-Sarraj, Fathi Bashagha, misuratino, e lo sconosciuto Khaled Al-Bibas. Tutto mentre Dbeibah, sfiduciato nelle scorse settimane da Tobruk, ha ribadito ancora martedì in un discorso in tv che “continuerà a lavorare fino a quando non trasferirà il potere ad un’autorità eletta” in un voto che vorrebbe a giugno.

Il nuovo premier eletto da Tobruk, sulla carta, avrà 7 giorni per formare un nuovo governo che dovrà essere sottoposto a voto di fiducia e per far approvare gli emendamenti costituzionali, data dalla quale partirebbero i 14 mesi entro cui tenere le elezioni secondo la roadmap approvata da Tobruk. La situazione di conflitto provocherà con molta probabilità due governi paralleli, una situazione che rischia di mettere in pericolo la tenuta del Paese dal punto di vista della sicurezza, dopo un anno circa di cessate il fuoco dovuto alla convergenza di tutti gli attori in gioco sulla figura di Dbeibah. Che in un discorso alla Nazione si è appellato direttamente al popolo che già ieri a Tripoli, suo quartier generale, è sceso in piazza per manifestare in suo sostegno. “Sconfitti nell’offensiva militare di due anni fa, Saleh e Khalifa Haftar stanno cercando di entrare a Tripoli con Bashagha – è stato il commento di Ashraf Shah, ex consigliere dell’Alto Consiglio di Stato libico – Non sono riusciti a entrare a bordo di un carro armato, provano sulle spalle di Bashagha”. Ma si tratta di una mossa “illegittima“, denuncia Shah parlando del voto di oggi, che ha definito “un furto ai danni del popolo libico, la roadmap è solo un tentativo di rinviare e di prolungare il mandato di questo Parlamento”. Il politico di Tripoli ha esortato quindi la comunità internazionale, “distratta” dalla crisi ucraina, a “fare pressione su Saleh e Haftar perché non vadano avanti” con il loro piano.