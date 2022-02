Non ci sarà alcuna escalation in Ucraina. Lo ha garantito Vladimir Putin a Emmanuel Macron nel corso del vertice bilaterale di lunedì a Mosca, secondo quanto fa sapere il presidente francese. Al termine dell’incontro tra i due capi di Stato, entrambi avevano mostrato distensione e comunione d’intenti per arrivare a una rapida de-escalation. E oggi Macron, che ha incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha fatto sapere che da Putin ha ottenuto la garanzia “che non ci sarà un’escalation. Non ci sarà né un peggioramento né un’escalation. Si trattava per me di bloccare il gioco per impedire un’escalation e aprire nuove prospettive. Quest’obiettivo per me è stato raggiunto”.

Da parte sua, il capo del Cremlino dice di essere pronto a dialogare con tutti ma continua a denunciare l’atteggiamento della Nato e degli Stati Uniti che, sostiene, non hanno fornito una risposta soddisfacente alle richieste di garanzia di Mosca sulla sicurezza e quindi il problema “rimane aperto per la Russia e rimane anche cruciale”. E non a caso 6 navi da guerra russe si stanno dirigendo dal Mediterraneo al Mar Nero per svolgere esercitazioni militari, anche se il ministero della Difesa ha chiarito che si tratta di operazioni già programmate e non legate alla crisi ucraina. Putin fa comunque sapere di essere pronto a incontrare il suo omologo ucraino Zelensky “se tale incontro servisse a risolvere il nodo gordiano della situazione nel sud-est dell’Ucraina”, ha aggiunto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Il punto d’incontro potrebbe essere un nuovo vertice in formato Normandia, auspicato proprio dal capo dello Stato ucraino al termine del vertice con Macron, ossia con la partecipazione, oltre all’Ucraina, di Russia, Francia e Germania. “La determinazione condivisa ad applicare gli accordi di Minsk è l’unico percorso che ci consente di costruire la pace, che ci consente di costruire una soluzione politica accettabile – ha affermato Macron a margine dell’incontro – La Francia è determinata a fare tutto il possibile per proseguire gli sforzi di mediazione”.