Aumentano, come avviene solitamente all’inizio della settimana, i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono infatti 101.864 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, contro le 41.247 di ieri. Un aumento che, però, non provoca un innalzamento del tasso di positività che addirittura scende dal 10,5% al 10,2%. Numeri dovuti all’aumento di tamponi effettuati che sono il triplo rispetto a ieri, con 999.095 test processati contro i 393.663 delle 24 ore precedenti. Aumenta sensibilmente anche il numero delle vittime che ieri erano state 326, mentre oggi toccano le 415.

Le persone che sono guarite dal Covid sono però 164.915, numero sufficiente a far scendere ulteriormente quello delle persone attualmente positive che diventano così 1.927.800, in calo di 62.901 nelle ultime 24 ore. Notizie positive arrivano, di conseguenza, dai reparti Covid italiani. Sono 1.376 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva, 47 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 99 ingressi giornalieri registrati. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 18.337, ovvero 338 in meno.

Analizzando i dati rispetto al martedì di una settimana fa, si nota con maggior chiarezza una discesa della curva. I casi di coronavirus sono scesi di 32mila, passando dai 133mila di 7 giorni fa ai 101mila di oggi. Questo però anche a fronte di un numero inferiore di tamponi, passati da 1,25 milioni a 1 milione, anche se l’incidenza sui tamponi molecolari è calata drasticamente, passando dal 19,5% al 14%. Stabili, invece, le vittime (415 contro le 427 della scorsa settimana), così come gli ingressi in terapia intensiva, passati da 107 ai 99 di oggi.