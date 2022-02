Allerta meteo arancione in Lombardia ed Emilia-Romagna con particolare attenzione a Milano e Bologna. Allerta gialla in Toscana. Oggi, lunedì 7 febbraio, sono previste forti raffiche di vento in quasi tutte le regioni d’Italia. A Milano sono previsti venti con intensità fino a 70 chilometri orari, con possibili intensificazioni fino a 110 chilometri orari. In Piemonte e in Valle d’Aosta invece, la tempesta di vento di questa mattina ha toccato i 218.9 km/h sulla cima Gran Vaudala, nel parco nazionale del Gran Paradiso.

La Protezione civile ha segnalato che il maltempo si aggira in quasi tutte le regioni della penisola, a causa di una veloce ma intensa perturbazione che, dal Nord Europa, ha raggiunto l’Italia, causando prima di tutto un intensificarsi dei venti. Ci saranno forti raffiche di Favonio al nord, un vento caldo e secco, su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le raffiche potranno intensificarsi fino a diventare burrasca al centro-sud: ne saranno interessate soprattutto Sardegna, Sicilia e le coste adriatiche e ioniche. Si segnala maltempo anche su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e in quasi tutto il meridione su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Le Regioni insieme alla Protezione Civile segnalano le allerte meteo per vento forte per scongiurare i rischi legati a incidenti di varia natura, come i crolli di impalcature, dei cartelloni, degli alberi. Potrebbero poi esserci altre criticità legate alla possibilità di incendio nei boschi. Regione Lombardia ha dichiarato per Milano l’allerta arancione per rischio vento. Il centro operativo comunale addetto al monitoraggio rischi naturali ha attivato i monitoraggi e invitato i cittadini alla massima attenzione. Nell’avviso diramato si legge appunto che sono previsti venti fino a 70 km/h, con picchi anche a 110 km/h.

In Valle d’Aosta le raffiche hanno già superato i 200 km/h. Inoltre, a Valtournenche (Aosta) ci sono state raffiche a 141 km/h, sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere, a 118.8 km/h. L’agenzia regionale per la protezione ambientale ha segnalato vento impetuoso anche nella pianura torinese con raffiche a 90 km/h.

La Regione Emilia Romagna ha avvertito i comuni con un avviso negli scorsi giorni: “Sono previsti venti di burrasca forte (74-88 km/h) sulle aree montane di crinale centro-orientali delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì Cesena e Rimini e di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle relative aree collinari, nei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini”.

In Toscana la regione ha diramato l’allerta meteo con codice di vigilanza giallo per vento forte sui crinali e sui versanti orientali appenninici della Toscana: a partire da oggi è previsto vento di Libeccio forte sulla costa centrale, sui crinali e sui versanti orientali appenninici. Codice giallo, sempre a partire da domani, anche per mare agitato a nord dell’Isola d’Elba.

Coldiretti meno di una settimana fa ha presentato una ricerca in occasione dell’incontro “Obiettivo Acqua” sulla base dell’European Severe Weather Database (Eswd), dichiarando che in Italia nell’ultimo anno sono aumentate del 29% le bufere di venti con raffiche violente, trombe d’aria e tornado, causando danni e vittime nelle città e campagne italiane. Effetti di queste violente raffiche di vento sono alberi abbattuti, tetti scoperchiati, pali caduti, serre danneggiate, un maggior numero di incendi nei boschi resi aridi dall’aria secca e dalla prolungata mancanza di precipitazioni. Le raffiche di vento, per Coldiretti, da un lato aiutano a ripulire l’aria dallo smog, dall’altro provocano disagi ai cittadini e alle attività produttive anche nelle campagne: gli eventi metereologici estremi hanno infatti provocato oltre 14 miliardi di euro di danni alle attività agricole negli ultimi dieci anni.