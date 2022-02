Il conto alla rovescia per la finalissima di Sanremo 2022 è scattato. E si annuncia una serata ad alto tasso di emozioni, in particolare per capire come il combinato disposto delle tre giure (televoto, demoscopica e sala stampa) potrà o meno stravolgere la parte alta della classifica. Sul fronte dello show, al fianco di Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli mentre il super ospite musicale è Marco Mengoni. Ecco la scaletta minuto per minuto.

SANREMO 2022, CHI SONO I 25 CANTANTI IN GARA

Banda della Guardia di Finanza Inno Mameli

Recap classifica

Matteo Romano – Virale

Giusy Ferreri Miele

Rkomi Insuperabile

Discesa Sabrina Ferilli

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Aka7even – Perfetta così

Massimo Ranieri Lettera di là dal mare

Noemi Ti amo non lo so dire

Fabrizio Moro – Sei tu

Dargen D’Amico Dove si balla

Sabrina Ferilli in un non monologo

Elisa – O forse sei tu

Irama – Ovunque sarai

Esibizione Farfalle Azzurre

Michele Bravi Inverno dei fiori

La Rappresentante di Lista Ciao ciao

Emma – Ogni volta è così

Mahmood e Blanco Brividi

Scelta Inno Cortina-Milano 2026

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Arrivo di Marco Mengoni con l’attore Filippo Scotti

Sangiovanni – Farfalle

Gianni Morandi Apri tutte le porte

Ritorna Sabrina Ferilli e omaggio a Lucio Dalla

DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

Costa Toscana collegamento con Rovazzi e Orietta Berti

Yuman Ora e qui

Achille Lauro Domenica

Omaggio a Raffaella Carrà

Ana Mena Duecentomila ore

Tananai – Sesso Occasionale

Collegamento Dubai con Padiglione Italia

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Le Vibrazioni – Tantissimo

Marco Mengoni canta Mi fiderò di te

Classifica generale

Torna la Ferilli con un’ode ad Ama

Orietta Berti e Rovazzi cantano

Consegna premi

Proclamazione vincitore

SABRINA FERILLI E MARCO MENGONI ALLA FINALISSIMA

Marco Mengoni è il super ospite musicale mentre Sabrina Ferilli affiancherà Amadeus sul palco. E il conduttore svela: «È stato mio figlio a suggerirmi il suo nome. Mi ha detto: “Me lo chiedono anche i miei compagni di classe. Piace perché diciamo le parolacce che diciamo noi”». La Ferilli non farà un monologo ma si farà delle domande ad alta voce. «Niente monologo sennò facciamo due coglioni così a tutti», ironizza lei. Prevista anche la partecipazione della banda della Guardia di Finanza, poi Fabio Rovazzi e Orietta Berti, questa volta in teatro.

L’OMAGGIO ALLA CARRÀ

Nella finale ci sarà anche un attesissimo omaggio a Raffaella Carrà, con la prima mondiale del musical Ballo ballo, curato da Valeria Arzenton (fondatrice del Gruppo Zedlive), con le coreografie di Laccio e il coordinamento artistico di Sergio Japino. Sul palco sedici ballerini più uno.

IL MECCANISMO DI VOTO

Durante la finale, sabato 5 febbraio, i 25 brani in gara saranno votati dal pubblico tramite televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica. Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte, le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a un nuovo voto: il televoto peserà per il 34% sul risultato complessivo, la giuria della Sala Stampa, tv, radio e web per il 33% e la Demoscopica 1000 per il 33%. La canzone con la percentuale complessiva più alta vincerà il Festival.