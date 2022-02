Amadeus: voto 6 – Si avvicina la finalissima e le sue giacche si fanno sempre più hard. Stasera è cangiante sui toni metallizzati, con la trama geometrica in risalto e revers a contrasto in nero.

Noemi: voto 9 – Questa sera ha alzato il contrasto, il rosa cipria che ha pennellato i suoi precedenti due abiti si è trasformato in un bel fucsia e il risultato è straordinario. Magia? No, armocromia. Anche lo scollo all’americana che lascia la schiena nuda la valorizza al massimo. Drappeggio sul punto vita e strascico, sexy ed energico proprio come la canzone che ha interpretato. Ai piedi, un sandalo alto con nodini intrecciati a mano in pelle laminata argento di Santoni. Si inizia alla grande!

Giovanni Truppi: voto 3 – Evidentemente deve aver preso uno stock di canotte in ogni colore. Quella di stasera è rossa. No comment.

Maria Chiara Giannetta: voto 9 – Il primo look della selezione Armani Privé che sfoggerà stasera è fresco e sbarazzino proprio come lei, ma non per questo meno elegante. È un minidress di tulle nero con gonna a ruota, tutto tempestato di cristalli bianchi e neri. A completare il tutto un “semplice” collier di diamanti.

Beppe Vessicchio: menzione d’onore – Non è Sanremo senza di lui. Dopo un’assenza forzata causa Covid, eccolo finalmente sul palco dell’Ariston. I suoi inconfondibili baffoni, la chioma folta, gli occhialoni: è proprio lui. Si siede al pianoforte, smoking nero con panciotto ocra a fantasia. Papillon verde e un filo di emozione per gli applausi del pubblico.

Sangiovanni e Fiorella Mannoia: voto 6 – Evidentemente questa cosa dei punti bonus per il Fantasanremo è sfuggita davvero di mano. E così ecco che gli artisti iniziano a prendersi 5 punti (pardon, “baudi”) bonus con il look monocromo. Nel dettaglio, total withe per il giovane cantante e total black con giacca dai risvolti in pizzo e paillettes per lei.

Emma e Francesca Michielin: voto 7 – Già che hanno cantato “Baby one more time” di Britney Spears a Sanremo, hanno vinto tutto. Ma i loro outfit non sono decisamente nel mood Britney, anzi. Tailleur pantalone in velluto verde bottiglia tempestato di Swarovsky per Emma, con sotto camicia bianca volutamente sbottonata per lasciare a vista il body nero. Sexy ma un po’ too much. Longuette e top a triangolo color avorio con fantasia optical ton sur ton a quadri per la Michielin. Scendono la scala mano nella mano, sono affiatate e la sintonia si sente tutta durante l’esibizione.

Jovanotti e Gianni Morandi: voto 8 – Tuxedo coordinato, giacca bianco panna e pantalone nero, così come il papillon. Sembrano un po’ due camerieri appena sbarcati dalla Costa Toscana, ma sono qui, insieme, sul palco dell’Ariston, e cantano insieme un medley con le loro canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e quasi non ci si crede. Immensi.

Elisa: voto 8 – Il bianco è il colore simbolo di questo suo Sanremo. Il guardaroba che Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino, ha creato per lei, per queste serate, è semplicemente magico e perfettamente calzante con lo spirito libero e l’animo lirico di Elisa. Stasera abito e giacca over. Piedi scalzi e trucco ad effetto.