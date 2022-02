La finale è sempre più vicina. Il Festival di Sanremo 2022 apre le porte alle Cover, una delle serate più attese della kermesse: tutti e 25 i cantanti in gara si esibiranno sulle note di grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Italiani e stranieri. E, a sorpresa, ci sarà anche Jovanotti. Duetterà con Gianni Morandi. Ma la lista degli ospiti è lunga: Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Arisa, Nek e molti altri. Accanto al conduttore, nelle vesti di co-conduttrice, ci sarà Maria Chiara Giannetta, il volto della fiction “Blanca”. Tra gli ospiti anche l’attore Lino Guanciale e i Pinguini Tattici Nucleari, direttamente dalla nave.

Questo è l’ordine. Noemi, Giovanni Truppi con con Vinicio Capossela e Mauro Pagani, Yuman con con la pianista Rita Marcotulli, Le Vibrazioni con Sophie and the Giants, Sangiovanni con Fiorella Mannoia, Emma con Francesca Michielin, Gianni Morandi con Jovanotti e Mousse T, Elisa, Achille Lauro con Loredana Bertè, Matteo Romano con Malika Ayane, Irama con Gianluca Grignani, Rettore e Ditonellapiaga, Iva Zanicchi, Ana Mena con Rocco Hunt, La Rappresentante di lista con con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, Massimo Ranieri con Nek, Michele Bravi, Mahmood e Blanco, Rkomi con i Calibro 35, Aka7even con Arisa, Highsnob e Hu con Mr Rain, D’argen D’Amico, Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo, Fabrizio Moro, Tananai con Rosa Chemical.

LA CRONACA DELLA SERATA MINUTO PER MINUTO

21.55 – Con 15 minuti di ritardo sulla scaletta, è arrivato il grande momento della serata. Amadeus la definisce “la strana coppia del Festivl di Sanremo”: Gianni Morandi e Jovanotti, quest’ultimo presentato come “il padre nobile del pensiero positivo della musica”. Propongono un medley dei loro più grandi successi: “Occhi di ragazza”, “Un mondo d’amore”, “Penso positivo”, “Ragazzo fortunato”. Probabilmente si porteranno a casa la vittoria della serata di diritto.

21.48 – Iconiche, pop, scatenate: Emma Marrone ha scelto “Baby one more time” per rendere omaggio a Britney Spears. Con lei c’è Francesca Michielin, che passa dalla direzione d’orchestra al palco nel giro di 24 ore. Ci credono, e si vede anche dalla coreografia che hanno pensato. “It’s Britney bitch” urlato su Rai1, forse, non l’avevamo mai sentito. Prima di lasciare il palco, la Marrone cede i suoi fiori all’orchestra: “Scusa ma mi servono punti per il Fantasanremo”. Pubblicità.

21.38 – Sangiovanni ha scelto “A muso duro“, la perla di Pierangelo Bertoli. Di bianco vestito, e con la collanina con il nome della sua ragazza, accoglie Fiorella Mannoia. Una scelta vincente, anche se sulla carta sembrava azzardata. L’esibizione si conclude con un lungo abbraccio. Fiorella si congratula per la scelta del pezzo: “Le canzoni di questa grandezza annullano qualsiasi barriera anagrafica. Poteva sembrare un’accoppiata stramba, e invece…”. 35 anni fa, il 4 febbraio, si trovava sul palco di Sanremo per cantare per la prima volta “Quello che le donne non dicono“, e ci tiene a precisarlo. “Viva la musica, per sempre”, urla Sangio prima di lasciare il palco.

21.30 -Dopo giorni di attesa, ecco Beppe Vessicchio. Era risultato positivo al Covid, e per questo non si era fatto vedere. Stasera affianca Le Vibrazioni, non a dirigere, ma al suo primo amore: il pianoforte. Il pubblico in sala lo acclama: “Vessicchio, Vessicchio”. Con loro, per cantare “Live and Let Die“, c’è Sophie and the Giants.

21.08 – Un po’ di De Andrè, con Truppi, Vinicio Caposella e il maeatro Mauro Pagani. “Nella mia ora di libertà” è la canzone. Non manca la canotta di Truppi: stavolta, però, è rossa. Ma ecco che arriva Maria Chiara Giannetta, la partner di Amadeus. E’ il volto della fiction “Blanca”, ma anche di “Don Matteo”. Racconta la chiamata di Amadeus per il Festival, quando si è quasi sentita male: “Gli ho ho detto ci penso. Capite, ci penso!? L’ho richiamato dopo due secondi, e ho detto: ‘Ci penso è un modo di dire, è educazione. Certo che vengo a Sanremo’. Perché capita una volta nella vita”. Spigliata, ironica: sarà una sorpresa di questo Festival? Il primo cantante che presenta è Yuman, che si presenta con Rita Marcotulli per cantare “My Way”.

20.57 – L’inizio della quarta serata è sobrio. Amadeus va subito al punto: “Ci avviciniamo alla finalissima. Ogni voto e ogni posizione può essere fondamentale. E’ la serata delle Cover: l’idea mi è venuta in mente quando conducevo l’evento all’Arena, quest’estate”. Le canzoni provengono dal repertorio italiano e straniero degli Anni Settanta, Ottanta, Novanta. La prima è Noemi. Lei non ha ospiti, canta da sola “(You Make me feel) A natural woman”. Basta lei, al piano, da sola, per spettinare l’orchestra.