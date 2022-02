Per il mondo del web che sta seguendo il Festival di Sanremo 2022 non ci sono dubbi: Giovanni Truppi è un mix tra Zerocalcare e Marco Montemagno. Il primo è il fumettista romano venuto alla ribalta con Strappare lungo i bordi, la serie trasmessa in streaming su Netflix. Il secondo, invece, è un imprenditore milanese, esperto di digital, seguito su Instagram da 606.000 persone e su YouTube da 702.000.

“Giovanni Truppi è Zerocalcare con la canotta”, “Ma Truppi è Zerocalcare senza capelli”, “È la fusione tra Montemagno e Zerocalcare”, alcuni dei commenti su Twitter durante la serata di ieri 2 febbraio. E lo stesso Montemagno ci ha riso su, ripubblicando un video del cantante di Sanremo sul proprio profilo Instagram.

Giovanni Truppi è Zerocalcare con la canotta #Sanremo2022 — Martina_ (@martina960114) February 2, 2022