Oggi 4 febbraio, in occasione della serata cover al Festival di Sanremo, Rosa Chemical e Tananai cantano A far l’amore comincia tu, di Raffaella Carrà. Ma chi è Rosa? Il suo vero nome è Manuel Franco Rocati, nato ad Alpignano (Torino) nel 1998. La sua carriera musicale inizia nel 2018 con il singolo Kournikova e nello stesso anno diventa modello di Gucci. Il suo look, eccentrico, ricorda per certi versi quello di Achille Lauro: “Lanciamo dei messaggi simili, sulla libertà d’espressione, ma in realtà siamo diversi”, ha infatti raccontato il rapper in un’intervista a Le Iene. Al programma di Italia 1 ha anche spiegato di aver avuto dei disturbi alimentari e di non pesarsi da un po’ per questo motivo. Ma non solo. “Mi vesto da donna, ma fortunatamente non sono l’unico. Lo faccio per esternare quello che ho dentro. Mi hanno rotto un sacco i cogl**ni per questo, ma dopo un po’ ci si fa le spalle larghe. A Sanremo? Ci andrei, non per forza vestito da donna”.

Sul proprio orientamento sessuale ha invece dichiarato: “Io sono il sesso italiano: non mi piace etichettarmi, sono tutto e sono niente. Guardo il porno 4 volte al giorno. Ho fatto sesso a tre, con uomini, con donne, anche con una signora molto più grande, l’ho pagata. Mi hanno invece offerto dei soldi per i miei piedi, sono belli. C’è un business incredibile ma non ho mai ceduto”. Nella stessa intervista si è lasciato andare anche ad altre ‘importanti’ rivelazioni: “Sono stato 4 anni con una modella. Un figlio nel futuro? Perché no, mi piacerebbe”. Cosa faceva prima della musica? “Ho fatto il macellaio, ma sono vegano, tagliavo le gambe di pecora. Adesso campo con la musica“. E su quest’ultima affermazione non ci sono dubbi, su Spotify ha infatti 1.064.761 ascoltatori mensili e i suoi singoli più ascoltati – Britney ;-) e #THOTMILANODM – contano rispettivamente 9.5 e 12 milioni di streams. Ah, perché si chiama Rosa Chemical? Il nome d’arte è l’unione dei termini Rosa (tributo alla madre) e Chemical (tributo alla band My Chemical Romance).