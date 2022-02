Studenti in piazza nelle maggiori città italiane. Il corteo nazionale, a Roma, è partito alle 9:30 da Piramide e arriverà sotto alla sede del ministero dell’Istruzione in viale Trastevere. Previsti cortei e presidi anche in piazza Fontana a Milano, a Palermo, Genova, Bari, Firenze, Perugia, Torino, Verona, Padova, Varese, Lodi, Agrigento, Taranto, Venezia, Latina, Pisa, Modena e altri centri.

Diversi i temi al centro della contestazione: l’organizzazione e i disagi a causa del Covid, lo sfruttamento dell’alternanza scuola-lavoro, ma anche le due prove scritte reintrodotte all’esame di maturità.