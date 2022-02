Amadeus: voto 7 – La terza serata si apre con una giacca blu tempestata di Swarovsky: tremate, tremate, i cristalli sono tornati.

Giusy Ferreri: voto 6 – Bellissimo il tailleur pantalone in nero, peccato per il cut out sul fianco. Sembra che sia finito nelle grinfie di Edward Mani di Forbice. Nota di merito però alla manicure metal, super di tendenza, e alle pumps con fiocchetti.

Highsnob e Hu: voto 6 – Sostanzialmente stesso look della prima serata: in nero lui, in bianco lei. Completi a pantalone con una strana stratificazione di capi.

Fabrizio Moro: voto 9 – Smoking nero lucido, con i bordi dei risvolti della giacca in paillettes. Elegantissimo, semplicemente.

Aka7even: voto 8 – Camicia bianca, completo rosa cipria e catenina bon ton. Promosso a pieni voti, soprattutto considerando il precedente look in stile “Capodanno cinese”.