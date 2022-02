È la gara la spina dorsale della terza serata di Sanremo 2022. Dopo il boom di ascolti della seconda, la più vista dal ’95, Amadeus ingrana la marcia e punta tutto sulle canzoni: dunque palco affollato con tutti e 25 i cantanti in gara con i loro brani, che verranno sottoposti al televoto e ai giudizi della giuria demoscopica. Sul fronte ospiti, il più atteso è senza dubbio Cesare Cremonini, alla sua prima volta al Festival per celebrare la sua carriera. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata.

SANREMO 2022, LA SCALETTA E LE ESIBIZIONI DELLA TERZA SERATA

Nella terza serata si esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara: l’ordine è legato ai codici del televoto

Apertura con Amadeus e frase su insediamento Mattarella

Recap classifica e via al televoto

Giusy Ferreri – Miele

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Fabrizio Moro – Sei tu

Saluta a Elisa Balsamo (campionessa del mondo ciclismo)

Aka 7even – Perfetta così

Uscita Drusilla

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Dargen D’Amico – Dove si balla

Irama – Ovunque sarai

Esibizione Cesare Cremonini con un medley

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Rkomi – Insuperabile

Mahmood e Blanco – Brividi

Gag di Drusilla Foer

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Ritorna Cesare Cremonini

Tananai – Sesso occasionale

Elisa – O forse sei tu

Roberto Saviano con un monologo su Strage Capaci e Via D’Amelio

Gaia da Costa Toscana

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Ritorna Drusilla Foer

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Achille Lauro – Domenica

Anna Valle presenta la serie Lea-Un giorno nuovo

Matteo Romano – Virale

Ana Mena – Duecentomila ore

Sangiovanni – Farfalle

Arriva la carabiniera eroina Martina Pigliapoco

Emma – Ogni volta è così

Yuman – Ora e qui

Le Vibrazioni – Tantissimo

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Noemi – Ti amo non lo so dire

Monologo e canzone di Drusilla

Classifica generale (televoto e demoscopica)

DRUSILLA FOER CO-CONDUTTRICE, CREMONINI SHOW

Padrona di casa con Amadeus sarà Drusilla Foer. «Dovevo essere la figura più scandalosa ma non mi pare. Sono solo molta alta», esordisce l’attrice. Cosa farà? Tutto da decidere. «Abbiamo provato e scritto poco. Mi voglio divertire e fare delle cose per onorare l’invito», rivela. Probabilmente canterà e farà un monologo sull’inclusione. Per Cesare Cremonini previsti invece due momenti: in uno ripercorrerà la sua carriera, nel secondo ci sarà invece una sorpresa. In arrivo anche Anna Valle per lanciare la nuova fiction Lea – Un giorno nuovo, poi la carabiniera Martina Pigliapoco che ha salvato una donna dal sudicio ed è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sulla nave Costa si esibirà Gaia (non i Coma_Cose, positivi al Covid).

DI COSA PARLERÀ ROBERTO SAVIANO

Molto atteso Roberto Saviano. Il giornalista e scrittore parlerà del trentesimo anniversario della Strage di Capaci, nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. «Sarà un momento molto bello e profondo. Sono felice che all’Ariston si dicano cose così potenti: vuol dire libertà, aprire un dibattito e fare Servizio pubblico».

CHI VOTA

A votare sarà il pubblico attraverso il Televoto e la giuria Demoscopica.