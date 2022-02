Amadeus arriva alla terza serata di Sanremo 2022 con l’entusiasmo alto: gli ascolti di questo Festival sono i più alti da svariate edizioni a questa parte. E anche se anche stasera Fiorello non ci sarà, il menu è ricco. Amadeus sarà affiancato da Drusilla Foer, per esempio. La lista degli ospiti va da Cesare Cremonini (al debutto sul palco di Sanremo) a Roberto Saviano (con un monologo sulla strage di Capaci). Ci saranno poi Anna Valle, protagonista di una nuova fiction Rai, e Martina Pigliapoco, una carabiniera che ha salvato una donna dal suicidio.

E la gara? Si esibiranno tutti e 25 i cantanti. Si comincia con Giusy Ferreri, si finisce con Noemi. Questo l’ordine esatto di uscita: Giusy Ferreri, Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Aka7even, Massimo Ranieri, Dargen D’Amico, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Michele Bravi, Mahmmod & Blanco, Gianni Morandi, Tananai, Elisa, Rappresentante di Lista, Iva Zanicchi, Achille Lauro, Matteo Romano, Ana Mena, Sangiovanni, Emma, Yuman, Le Vibrazioni, Giovanni Truppi, Noemi. Stasera vota il pubblico attraverso il televoto (50% sulla classifica della puntata) e la giuria Demoscopica 1000 (50%). Si sa quando si comincia (20.50) ma non quando si finisce…

LA CRONACA DELLA SERATA MINUTO PER MINUTO

22.17 – “Chimica chi chi chimica chimica”. Il pezzo di Rettore e Ditonellapiega, che si esibiscono ora, spacca. Moderne, energiche, da Eurovision. Torna Drusilla: “Io alle undici e mezza vado a letto”, scherza sulla lunghezza del Festival che – info di servizio – finirà attorno alle 2 di notte. Lei presenta Michele Bravi, che si congratula: “Sono felicissimo che sei qua, la tua presenza racconta la meritocrazia”. Drusilla cerca di baciare il cantante ma poi ci ripensa: “No, non si può”. Bravi si esibisce su “Inverno dei fiori”, intanto su Twitter arriva un endorsment per Drusilla da parte di Antonella Clerici: “La classe non è acqua”.

21.51 – “Questa è una storia cominciata vent’anni fa, in una notte come questa”. Non è Maria De Filippi, ma Amadeus che presenta Cremonini (d’altronde, tra gli auguri c’è anche Barbara Cappi di “C’è posta per te”). “le sue canzoni sono opere d’arte, solo alcune possono cambiare il tempo e lo spazio diventando patrimonio di tutti. Quel viaggio, comcinciato 20 anni, questa sera porta per la prima volta qui il suo protagonista”. Ed eccolo, Cesare, al suo debutto all’Ariston. Canta i suoi successi: “Nessuno vuole essere robin”, “Marmellata 25”, “Logico”, “La stella di Broadway”, “Poetica”. Niente “50 Special”, su Twitter sale l’indignazione, ma tranquilli: la farà più tardi. Standing ovation per lui

21.41 – Anche Dargen D’Amico si presenta con un mazzo di fiori per Amadeus. Lo rimbrotta ironicamente: “Mi aspettavo che stavolta avresti messo la pubblicità prima di me. La scorsa volta c’erano i Maneskin, stasera Ranieri: mi vuoi far sfigurare Ama?”. Poi canta la sua “Dove si balla”, una delle hit di questa edizione, e anche lui saluta Zia Mara addirittura dentro la canzone: questa cosa del Fantasanremo è leggermente sfuggita di mano. Comunque, nota di colore: tutta l’orchestra indossa gli occhiali da sole, il tratto distintivo del cantante. Dopo di lui c’è Irama, che continua a scegliere outift che non gli rendono giustizia. Al netto di questo, la sua è una gran bella canzone!

21.34 – Da questo momento Amadeus non è più solo: c’è Drusilla Foer al suo fianco. La presenta, lei scende le scale… e raggiunge il centro del palco per cantare. Ma Ama la interrompe: “Lei non è una cantante e non è in gara”. Nasce uno sketch divertente. Drusilla: “Senta coso, come si chiama… Lei non è informato. Sono una grande interprete. Io voglio cantare a Sanremo e quindi se ne vada. Cosa dovrei fare? Condurre con lei? Tutta la sera? Un inferno, lei è pazzo. Lei mi vuole far fare la valletta? Mi poteva avvertire, avrei messo qualcosa di scosciato, ho anche un koala tatuato sulla gamba e avrei fatto anche una bella figura”. Poi, presenta il suo primo artista: è un superbig, Massimo Ranieri.

21.15 – Fabrizio Moro fa Fabrizio Moro, questa canzone non spicca. Segue Aka7even, che ormai vuole solo portare punti al suo Fantasanremo. Prima di esibirsi consegna una rosa rossa ad Amadeus. Lui ringrazia con un “gentilissimo”, ma non so sa che sono dei punti per il gioco virtuale. Dopo l’esibizione, accolta da una galleria in visibilio, Ama ricambia con un bouquet dei fiori di Sanremo. Stasera li darà proprio a tutti i cantanti?

21.04 – Giusy Ferreri rompe il ghiaccio con il suo megafono, che l’ha fatta diventare (a suo discapito) un meme sui social. La canzone è così così, lei ha la faccia di chi vorrebbe essere da tutt’altra parte. Al numero due del televoto ci sono Hisghsnob e Hu: “Abbi cura di te” è una canzone molto intensa, che parla del dolore dell’abbandono. La loro esibizione si chiude con un abbraccio… e i fiori di Sanremo, che Amadeus consegna anche a lui. Se ne vanno non prima di aver preso un po’ di punti al Fantasanremo dicendo “Zia Mara”.

21.02 – E ora, via la gara. Stasera si esibiscono tutti e 25 i cantanti. Si inizia con Giusy Ferreri. Potranno votare anche i telespettatori da casa, per la prima volta in questa edizione. Amadeus raggiunge un ospite speciale che è in platea: Elisa Balsamo, la ciclista campionessa del mondo in carica. Consegna una maglia della Nazionale al conduttore, ed è il momento buono per citare lo sponsor. Son soldi!

20.55 – Eurovisione, e via! La terza puntata del Festival inizia con un omaggio di Amadeus a Mattarella, che oggi ha prestato giuramento ed è tornato al Quirinale. “A nome di tutti quelli che lavorano al Festival, mi rivolgo a lei per augurarle buon lavoro. Per noi è un punto di riferimento, e lo è stato anche oggi quando oggi nel suo discorso ha ricordato l’importanza della bellezza, della cultura, delle arti, del cinema e della musica. Vorremmo rivolgerle un piccolo omaggio. Lei nel 1978 era alla Bussola, assieme alla sua signora, tra i fortunati che hanno assitito all’ultimo leggendario concerto di Mina e pensiamo che per lei sia stato un ricrdo molto bello. In quella scaletta c’è un brano che al meglio rappresenta quello che noi pensiamo di lei, e vorremmo dedicarglielo: Grande Grande Grande“. L’orchestra del maestro De Amicis intona il brano, seguito da un grande applauso.