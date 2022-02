“Sono terribile in fatto di superstizione”, parola di Iva Zanicchi. Ed effettivamente, ad ascoltare i suoi riti scaramantici, c’è da darle ragione. La cantante torna al Festival di Sanremo con un nuovo brano, “Voglio amarti”, e… tanto sale! Sì, avete capito bene: tanto sale. Forse in pochi sanno che l’aquila di Ligonchio si affida ad antichi riti per “scacciare la sfortuna”.

“Prima di fare questo collegamento una persona a me molto cara, mia figlia, mi ha portato una tazza piena sale”, ha detto ieri a “Storie Italiane”, lasciando di stucco Eleonora Daniele. Andando più a fondo, abbiamo scoperto che è una pratica alquanto ricorrente per la cantante: “Mi riempio le tasche di sale grosso. Un giorno, c’erano le prove dello show, non ho portato il sale. Sono caduta in avanti a pancia in giù: ho fatto un volo che neanche la Pellegrini! Dopo mezz’ora, un cameraman con la steadycam è scivolato dalle scale e poi anche una ballerina. Il sale è fondamentale!”, ha raccontato in una vecchia intervista. I granelli, a onor del vero, li mette anche altrove: “Io il sale lo metto dappertutto, anche nel reggiseno (…) Metto il sale grosso, che mi fa pure male, pure nel reggiseno”.

Finita qui? Nient’affatto. Iva è solita avere con sé anche una pietra dall’alto valore affettivo, che tocca insistentemente quando è nervosa. Prima di ogni esibizione, poi si fa sempre il segno della croce: “Quando sono molto spaventata lo faccio per tre volte di fila. A Sanremo forse ne farò anche quattro”. E per non farsi mancare nulla, qualche giorno fa si è anche affidata a un mago, che le ha fatto una previsione sul vincitore del Festival: “Sarà un Capricorno”. Anche lei lo è, ma punta tutto su Sangiovanni.