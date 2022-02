Amadeus: voto 8 – Eccallà, è tornata la giacca rossa. Un must dei Sanremo targati Amadeus. E per questa terza edizione è in velluto magenta con risvolto di cristalli ultra sbirluccicanti. Nella vita ci vogliono certezze e le giacche di Gai Mattiolo sono una di queste. Dal rosso passa poi al grigio ghiaccio: la seconda giacca è in vellutino con i consueti revers di paillettes nere.

Sangiovanni: voto 9 – Capelli sbarazzini, t-shirt e completo rosa in taffetà cangiante. Una creazione studiata da Diesel appositamente per riprendere il tema del suo brano. Sneakers a strisce bianche e fucsia che fanno subito tendenza sui social. Giovane, fresco e genuino. Una “boccata d’aria” proprio come la sua canzone.

Lorena Cesarini: voto 9 – Stasera si è iniziato alla grande. La giovane attrice è semplicemente meravigliosa: per lei un abito beige di crepe couture tempestato di cristalli, opera di Pierpaolo Piccioli per Maison Valentino. Linea morbida, scivolata, a sirena, con un certo strascico. A completare il look un collier con un tripudio di diamanti a formare una greca (azzardiamo opera di Bulgari), che rende il suo viso ancora più radioso. Il secondo look è ancora più meraviglioso: un abito di tulle illusione con ricamo all-over di paillettes nei toni avorio, arancio e rosso a delineare un motivo floreale. Tutt’altro mood per il terzo look: uno sleep drees animalier con una tigre in primo piano che porta la firma inconfondibile di Roberto Cavalli. Grintoso come lei, ora che ha preso confidenza con il palco. Non sfugge il prezioso bracciale in oro giallo e diamanti della collezione Snake di Bulgari dal valore di parecchie decine di migliaia di euro.

Giovanni Truppi: voto 2 – Tutto quel che c’è da dire sul suo look l’ha detto Amadeus, in diretta: “Qui siamo sempre di fretta, ci sta che qualcuno si dimentichi un indumento…”. In questo caso la giacca.

Laura Pausini: voto 8 – La sua voce è l’accessorio migliore che possa sfoggiare, ma questo look in ogni caso le dona. Abito di Versace nero, monacale, a sirena, i social dicono “Morticia Adams”, con giusto una striscia di paillettes a movimentare la silhouette.

Le Vibrazioni: voto 4 – Giacca e gilet di paillettes, total black, fare da rockettari. Francesco Sarcina wannabe Damiano dei Maneskin. Ma è arrivato fuori tempo massimo.

Checco Zalone: voto 7 – Divisa d’ordinanza per il comico pugliese: dolcevita nero e giacca di velluto nero di Giorgio Armani. Tutt’altro mood per il secondo look, in pieno stile rapper.

Mika: voto 8 – In smoking blu, perfetto. Se non fosse la tendenza a mimetizzarsi con la scenografia.

Emma: voto 8 (con riserva) – Bellissima in Gucci. Velluto nero, maniche lunghe, cintura a segnare il punto vita, spacco inguinale che lascia in vista dei collant di pizzo (sì, il 2022 è l’anno della riscossa dei collant, segnatevelo) portati con delle pumps dal tacco vertiginoso. Chocker di diamanti e smeraldi, caschetto biondo: chic/rock. Peccato però che l’abito ricordi un po’ quello di Elodie nel 2020. Per l’acconciatura invece la reference dei social è Simona Ventura nei gloriosi anni Duemila.

Iva Zanicchi: voto 6 – È colei che ha vinto più volte il Festival di Sanremo, il palco dell’Ariston lo conosce bene e ne è padrona. È pienamente a suo agio e questo fa tanto. Per il resto look in stile Orietta Berti (ma in total black): pantaloni palazzo, dolcevita e tunica di paillettes. Un concentrato di sensualità. Perfetta per scatenarsi in un paso doble sensuale sulla pista da ballo della Costa Toscana con Orietta.

Rettore e Ditonellapiaga: voto 6 – Scatenate, in pieno mood anni ’70 – come le sonorità del loro brano, “Chimica”. Bianco e nero optical, pantaloni a zampa e un tocco di rosso.

Elisa: voto 9 – Eterea, in total withe. Un abito ampio, soave, di cady couture avorio, che le lascia le spalle scoperte e ricade suadente sugli avambracci. Anche per lei una creazione personalizzata realizzata da Pierpaolo Piccioli per Valentino. Da notare poi il trucco, pulito, essenziale, con solo l’eye liner bianco a sagomarle lo sguardo. Che dire: sicuramente uno dei look più riusciti e memorabili di queste prime due serate del Festival.

Le due attrice de L’Amica Geniale: voto 6 – Margherita Mazzucco in un fiabesco look by Giorgio Armani, Gaia Giraci invece in un abito di chiffon con drappeggio fucsia vitaminico by Valentino.

Orietta Berti: voto 9 – Quel mix di kitch e trash che solo lei sa rendere così sublime. “Stasera mi sono ispirata a Via col Vento, ho il cappello e il martello”, spiega. Ed è sempre più l’idola dei social. È un coacervo di tulle, piume, animalier e chi più ne ha più ne metta.

Aka7even: voto 4 – Sarà l’ora tarda, saranno i virtuosismi della regia con la scenografia ma questo total look tappezzeria ci pare troppo. Bianco e rosso, cangiante, sicuramente perfetto per una parata del Capodanno Cinese (che però era ieri).