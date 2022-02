È bastato un solo ascolto, il primo, durante la diretta della prima puntata del Festival di Sanremo 2022, perché molti notassero una certa somiglianza tra “Duecentomila ore” di Ana Mena e “Amandoti” di Gianna Nannini. O meglio, scritta da Giovanni Lindo Ferretti dei CCCP e poi resa celebre dalla Gianna nazionale. Una canzone che ha fatto la Storia della musica italiana con le sue sonorità inconfondibili: per questo non poteva passare inosservato il rimando contenuto nel brano della cantante spagnola in gara all’Ariston.

Non solo la musica è incredibilmente simile in alcune note del ritornello, ma anche il testo ha una certa ispirazione. “Amarsi un’ora prima e dopo lasciarsi andar Quando la notte arriva M’ama non m’ama un fiore“, canta Ana Mena nel pezzo incriminato. “Amami ancora Fallo dolcemente Un anno un mese un’ora Perdutamente”, sono invece le celeberrime parole del testo originale di “Amandoti”. Una similitudine che non è certo passata inosservata, anche se ovviamente non si può certo parlare di plagio.

E così subito sui social si sono scatenati i commenti: “Ecco Ana Mena ha cantato la versione remix di Amandoti” si legge scorrendo il flusso di Twitter, ma anche “Solo a me la canzone di Ana Mena ricorda ‘vagamente’ Amandoti di Gianna Nannini? Chiedo“, “Ana Mena ha detto: ‘Amandoti’ dei CCCP col retrogusto del Mojito servito in balera” o ancora: “Ana Mena è un mix tra ‘Matrimone napulitane’ e ‘Amandoti'” e “Ma la canzone di Ana Mena non è uguale a Amandoti di Gianna Nannini? Soprattutto sul finale!!”.