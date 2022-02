“Vorrei vincere solo per indossare le mutande dorate all’Eurovision“. Titola così l’intervista de Il Messaggero a Emma Marrone, a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2022. La cantante salentina, che salirà sul palco dell’Ariston questa sera 2 febbraio con il brano ‘Ogni volta è così’, ha infatti fatto riferimento ad una vecchia polemica. Ovvero a quando, nel 2014, si esibì a Copenaghen sulle note di ‘La mia città‘ classificandosi solo 21esima. In quell’occasione si esibì con un vestito bianco e oro che si alzò quando la cantante si mise in ginocchio sul palco. Gli shorts dorati – o “le mutande” come le ha definite lei stessa – fecero scalpore.

Ne aveva parlato anche in un’intervista del 4 giugno 2021 proprio a FqMagazine: “Mi hanno preso in giro per i pantaloncini di scena color oro che uscivano dal vestito. C’è ancora del sessismo e c’è ancora tanto da fare – aveva raccontato-. Si è visto anche in conferenza stampa dopo la vittoria dei Maneskin. Damiano è arrivato in sala a petto nudo con gli stivali sul tavolo e la bottiglia in mano. È stato apprezzato. Io invece sono stata criticatissima, specie dalle donne“. Che look sceglierà invece per la 72esima edizione della kermesse musicale condotta da Amadeus? Non resta che attendere.