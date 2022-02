Sono 118.994 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia mercoledì 2 febbraio, frutto di 964.521 tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività, per via dei pochi test, risale al 12,3%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 395 morti. Mentre si registra un drastico calo dei ricoverati in area medica: -323 in un giorno. In totale nei normali reparti Covid degli ospedali ci sono 19.550 ricoveri. Diminuiscono anche i pazienti positivi in terapia intensiva: sono 25 in meno da martedì, in totale scendono a 1.524.

Rispetto a mercoledì scorso, i casi individuati nelle ultime 24 ore calano di 48mila. I tamponi effettuati sono stati invece 133mila in meno. Da lunedì ad oggi i positivi sono poco più di 308mila: nel 2022 non era mai stati così pochi nei primi tre giorni della settimana. Accelera anche il calo dei ricoveri: il saldo tra entrate e uscite nei reparti di area medica segnava solo un -36 sette giorni fa. E anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva frenano: erano stati 123 mercoledì scorso, oggi sono 104.

Resta alto invece il numero dei decessi: i 395 morti di oggi però sono meno dei 427 di ieri e dei 426 di sette giorni fa. Inoltre, come accade ormai da mesi, è impossibile valutare il trend giornaliero perché le Regioni spesso comunicano in ritardo i positivi deceduti. Nel bollettino di oggi, ad esempio, la Sicilia comunica che 43 decessi si riferiscono ai giorni dal 19 gennaio al primo febbraio. La Puglia segnala 31 morti precedenti alle ultime 24 ore. La Campania comunica 14 decessi avvenuti tra il 3 e il 29 gennaio. Calabria e Abruzzo segnalano ciascuna un morto relativo a giorni precedenti.

Dall’inizio della pandemia sono 11.235.745 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.407.626, in calo di 68.888 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 147.320. I dimessi e i guariti sono invece 8.680.799 con un incremento di 187.816 rispetto a ieri.