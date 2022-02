Grandi ritorni e sorprese dell’ultimo minuto. Tocca ad Achille Lauro aprire Sanremo 2022. Archiviata la scorsa edizione da super ospite, il cantante torna in gara e sarà il primo big ad esibirsi nella prima puntata del Festival, al via da martedì 1° febbraio. Dal ritorno dei Mäneskin all’arrivo last minute – «direttamente dall’Australia, è qui», per dirlo alla maniera della Carrà – di Matteo Berrettini, ecco i dettagli della scaletta della prima puntata.

SANREMO 2022, CHI SI ESIBISCE NELLA PRIMA PUNTATA (E IN CHE ORDINE)

I primi dodici cantanti in gara sono, in ordine di esibizione:

1. Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir Domenica

2. Yuman Ora e qui

3. Noemi Ti amo non lo dire

4. Gianni Morandi Apri tutte le porte

5. La Rappresentante di Lista Ciao Ciao

6. Michele Bravi Inverno dei fiori

7. Massimo Ranieri Lettera al di là del mare

8. Mahmood e Blanco Brividi

9. Ana Mena Duecentomila ore

10. Rkomi Insuperabile

11. Dargen D’Amico Dove si balla

12. Giusy Ferreri Miele

ORNELLA MUTI CO-CONDUTTRICE, IL RITORNO DI FIORELLO

La coppia delle coppie finalmente si ricompone: dopo il tira e molla degli ultimi mesi, arriverà Fiorello, che con Amadeus canterà anche (on sono escluse altre incursioni nelle prossime settimane). Al fianco di Amadeus ci sarà Ornella Muti, icona del cinema italiano, prima delle cinque co-conduttrici, al suo debutto assoluto al Festival. «Sono spaventata e felice, è un onore. Spero di fare bene quello che devo fare», ha dichiarato in conferenza stampa. Quanto alle polemiche sul ciondolo a forma di foglia di marijuana sfoggiato sui social, precisa: «Non spingo affatto l’aspetto ludico della cannabis, al massimo quello terapeutico. Mi spiace questa polemica, non giro per il backstage distribuendo canne».

I MÄNESKIN E GLI ALTRI GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA

I più attesi, inutile dirlo, sono i Mäneskin, star indiscusse un anno dopo il trionfo con Zitti e buoni. Sul palco ci saranno anche i Meduza, mentre sul fronte fiction, Raoul Bova e Nino Frassica lanceranno la nuova stagione di Don Matteo, e Claudio Gioè per Makari 2. In arrivo dagli Australian Open, Matteo Berrettini (che potrebbe “duettare” con Fiorello). «Festeggiamo il nostro orgoglio italiano nel mondo», ha commentato Amadeus. Si accenderà poi il palco installato sulla Costa Toscana, ormeggiata a largo di Sanremo, dove ogni sera ci sarà un omaggio agli ultimi due anni di Festival: si comincia stasera con Colapesce e Dimartino – con il loro tormentone cult Musica leggerissima -, mercoledì arriva Ermal Meta (Un milione di cose da dirti), poi i Coma_Cose (Fiamme negli occhi), Pinguini tattici nucleari (Ringo Starr) e sabato, Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che poi si esibiranno all’Ariston.

CHI VOTA

La Sala stampa con tre giurie distinte (tv e carta stampata, radio, web). A fine serata sarà rivelata la prima classifica parziale.