Fin da quando Amadeus ha annunciato la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco sono dati tra i favoriti. Anche se loro fanno gli scongiuri, non c’è dubbio che sapranno sorprendere il pubblico con il brano Brividi. Ma lo show dei due cantanti (29 anni Mahmood, 18 Blanco) è già cominciato fuori dal palco del Teatro Ariston e il tutto è stato documentato sui social. L’ultimo siparietto risale alla mattinata di oggi 1 febbraio.

La scena. Mahmood entra in camera con un carrello a più ripiani: su quello più alto è poggiato un vassoio con acqua e bicchieri. Sotto la tovaglia, nel ripiano in basso, c’è invece Blanco seminudo. Sì, esattamente. Il cantante rannicchiato si è fatto trasportare dal collega tra i corridoi dell’albergo sanremese in cui alloggiano. Ma non solo. Anche un dipendente della struttura alberghiera si è prestato al gioco, e via dentro l’ascensore: in sottofondo il cantante di Soldi se la ride spassosamente e la didascalia recita: “The end”.