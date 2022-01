Lo abbiamo visto entrare in un negozio di dischi della Capitale, Stereosound per “benedire il locale ristrutturato”. Cliente storico, Papa Francesco conosce i proprietari. E ora rispunta la passione per la musica del Santo Padre in un tweet del Cardinal Ravasi: “Si avvicina #Sanremo2022 e ho ricevuto un’altra serie di materiali musicali da Papa Francesco. Auguri al Festival!”. Quali sono i “materiali musicali”? Si va da Arvo Part a Bach, passando per Il Volo e Caterina Caselli con “Nessuno mi può giudicare”.

