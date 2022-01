Un uomo si è dato fuoco questa mattina davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è potuto apprendere al momento, la persona ha riportato gravi ustioni ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale Annunziata di Cosenza. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto l’uomo ha intorno ai 35 anni di età ed è sceso da un’utilitaria con una tanica in mano, dirigendosi verso l’ingresso.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni dipendenti di un negozio di gommista. Il tutto è avvenuto intorno alle ore 10.oo in un’area molto trafficata. Indagano i carabinieri, sul posto polizia municipale e vigili del fuoco.