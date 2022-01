Il Capodanno Cinese sta per scoccare. Martedì 1 febbraio 2022 iniziano i festeggiamenti per la ricorrenza tradizionale più importante per tutta la comunità cinese in patria e nel mondo. Le celebrazioni si prolungheranno come da prassi per quindici giorni fino alla conclusione con l’altrettanto tradizionale Festa delle Lanterne. Ogni anno una data diversa – ma pur sempre tra il 20 gennaio e il 21 febbraio – che segue il calendario lunare, anche se la Cina adotta formalmente il calendario gregoriano per ogni occasione ufficiale di relazione con il resto del mondo.

Dopo quello funesto del topo (il 2020) e quello del bue (2021), il 2022 sarà l’anno della Tigre, uno dei dodici segni dello zodiaco animale cinese. In particolare, si tratta della Tigre d’acqua, un evento che si ripete solo ogni 60 anni, e a cui è associata la simbologia tradizionale del coraggio, sicurezza, ostinazione e determinazione. A questa si aggiungono poi tutte le credenze scaramantiche legate al colore rosso, ritenuto propiziatorio e di buon auspicio. In occasione della festività di fine e inizio anno si vestire il più possibile in rosso, si addobbano case e strade con festoni e nastri di colore rosso. Anche quest’anno, a causa Covid, i festeggiamenti saranno ridotti al minimo.

La leggenda – L’oroscopo animale cinese nasce da una leggenda antichissima, che nasce dall’incontro tra la religione buddhista e le antiche tradizioni della millenaria cultura cinese. Secondo la storia, il Buddha, nel presentimento della sua fine sulla Terra, chiamò a raccolta tutti gli animali. Solo dodici riposero. Come premio per la loro fedeltà il Buddha decise di chiamare ogni anno del ciclo lunare con il nome di ciascuno dei dodici animali accorsi. Il topo, furbo e veloce di natura, arrivò per primo. Il bue diligente secondo, seguito dalla tigre coraggiosa e dal coniglio tranquillo. Il drago arrivò quinto seguito dal serpente. Settimo il cavallo, ottava la capra, nona la scimmia e decimo il gallo. Per finire, arrivarono il cane e il maiale.

Come si calcola – Il Capodanno cinese si festeggia nel giorno della seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno, e nel calendario occidentale (gregoriano) cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. La sua data varia di anno in anno entro un range di 29 giorni circa. Questo perché come molti altri calendari antichi, anche quello tradizionale cinese è un calendario lunisolare (scorrete la gallery per saperne di più).